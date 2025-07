Een door PvdAGroenLinks en D66 gewenst Gazadebat kon afgelopen week helaas niet op een Kamermeerderheid rekenen. Van de grote partijen lieten PVV, NSC en BBB weten hier niets voor te voelen. De VVD zweeg zelfs in alle talen en uitgerekend het CDA van Henri Bontenbal had eveneens niet het fatsoen iets van zich te laten horen. De aanvragers werden alleen gesteund door SP, DENK, VOLT en de Partij voor de Dieren. Dat zijn 47 zetels; nog geen derde van de Tweede Kamer. Daarmee lijkt de kwestie een (extreem)linkse te zijn maar dat is een misvatting. De oorlog tegen Hamas gaat namelijk álle Nederlanders aan. Negen redenen waarom het zonde is dat er geen Gazadebat kwam.

1. Er is een humanitaire ramp gaande in Gaza

Niet alleen volwassenen waren doelwit op 7 oktober 2023. Ook ouden van dagen, kinderen en zelfs zuigelingen vielen ten prooi aan Hamas’ sadistische bloeddorst. Zulks kan niet onbeantwoord blijven en Israël zal moeten doorvechten tot alle gijzelaars weer vrij zijn en de laatste islamitische terroristen gedood of gevangen. Maar beelden van broodmagere Gazaanse kinderen horen daar niet bij. Niet normaal maken wat Hamas normaal vindt, parafraseer ik de moedige vorst. Er zal op de gehele regio druk moeten worden gelegd deze erbarmelijke situatie te keren. Israël (Benjamin Netanyahu en zijn deels uit gestoorde idioten bestaande kabinet) zal meer moeten doen om veilig voedselvoorraden in het gebied te krijgen. Voedseldroppings kan, vrachtwagens door laten rijden is makkelijker. Omringende landen als Jordanië en Egypte zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen door hun grenzen te openen. Die arme drommels zullen gevoed moeten worden. Benieuwd wat de Kamer daar voor praktische gedachten over heeft anders dan het linkse riedeltje: het is allemaal de schuld van Israël en de Joden zionisten.

Van Hamas valt in dezen niets te verwachten. Deze week bleek met de afgebroken onderhandelingen over een staakt het vuren in Qatar eens te meer dat de terreurorganisatie niet alleen Israël maar ook de Palestijnen het liefst ziet lijden. Hamas viert de cultus van de dood, niet het leven.

2. Hoe zit het met de EU, is een Nexit de volgende stap?

Volgens de eurofiele partijen is er een belangrijke rol weggelegd voor hun geliefde EU qua druk leggen op Israël. Nederland maakt zich als voorloper hard om in Europees verband via economische middelen Israël tot meer mildheid te dwingen, bovendien ondertekende het deze week een verklaring over het stoppen met bloedvergieten. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen (christendemocraat uit de Europese club van Bontenbal) blijkt daar helemaal geen zin in te hebben. Links kan dan wel de hele tijd bitchen op Schoof en consorten, het echte secreet zit schijnbaar in het Berlaymontgebouw, de zetel van de Europese Commissie.

Wat te doen, is een Nexit de volgende stap of is dat dan ook weer niet de bedoeling van VOLT, D66 en de club van de oud-Eurocommissaris? Ondertussen heeft EU-lidstaat Frankrijk eenzijdig aangekondigd Gazaanse vluchtelingen te willen opvangen. Terecht wil BBB’s Claudia van Zanten van het kabinet weten hoe zich dat verhoudt tot het Europese asielbeleid en het Dublin-systeem en de Schengenverplichtingen. Het kan niet zo zijn dat Parijs eigenhandig een secundaire asielinstroom optuigt, nietwaar.

3. Over Parijs gesproken, hoe zit het met erkennen ‘Palestina’

En wat is er sowieso met de Vijfde Republiek aan de hand? Nu wil Emmanuel Macron opeens de Palestijnse staat erkennen. Net zoals Nederland zijn de Fransen voor een twee staten-oplossing maar naast Israël is er op dit moment geen tweede. Je kan geen staat erkennen die niet bestaat. De Westelijke Jordaanoever komt wellicht in de buurt van zo’n benaming, terroristennest Gaza natuurlijk niet. Betekent deze erkenning dat de hoogbejaarde en corrupte Fatah-leider Mahmoud Abbas eigenhandig Hamas tot overgave gaat dwingen en de gijzelaars thuisbrengt? Dat zou een formidabele stunt zijn en inderdaad mooi onderwerp voor debat. In de Kamer is overigens vooralsnog geen steun voor erkenning. In april werd er nog over gestemd: alleen PvdAGL, D66, SP, DENK, Dieren, VOLT en Forum voor Democratie willen Palestina erkennen. Dat zijn 50 zetels voor en 100 tegen.

4. Cijfers zijn belangrijk; toch liegen ngo’s en partijen hierover

De Reclame Code Commissie heeft deze week Save the Children berispt. De hulporganisatie loog - onderwijl bedelend voor donaties - dat bijna 70 procent van de slachtoffers in Gaza uit vrouwen en kinderen bestaat. Die cijfers zijn echter afkomstig van Hamas, de terreurorganisatie stelde ze nota bene zélf later naar beneden bij. Ook in de Tweede Kamer wordt veel met getallen van burgerslachtoffers gegoocheld. Maar als je daar dan wat van zegt, krijg je een grote bek terug, ondervond Eric van der Burg (VVD) die door VOLT-voorman Laurens Dassen werd uitgefoeterd op een manier die bekend is van DENK. Maar de cijfers kloppen dus niet, dit debat was een goed moment geweest bijvoorbeeld Dassen daarover te bevragen.

5. Linkse TV-hoofden zinspelen op tribunalen en een staatsgreep

De situatie in het Midden-Oosten raakt al enige tijd ook de Nederlandse binnenlandse veiligheid. Verschillende veldslagen én een pogrom in Amsterdam, ook in andere universiteitssteden is het onrustig en treinstations worden bezet. Die radicalisering vindt ook elders plaats en verdient besproken te worden in de Nationale Vergaderzaal. Zo schreef de in progressieve kringen geliefde komediant Dolf Jansen deze week op Bluesky onder meer: “Ik vind dat iedereen in de politiek die medeplichtig is aan de verhongering van Gaza aansprakelijk gesteld moet worden.”

Bedoelt hij daarmee de 103 Kamerleden die géén Gazadebat wilden, het kabinet? Een opmerking die akelig in de buurt komt van de dreigende FvD-term “Er komen tribunalen.”