Defensievliegtuig heeft 'mankement', voorlopig geen Nederlandse droppings

Kunnen er ook geen kinderen van 15 geplet worden

een C-130 in zijn natuurlijke habitat: werkeloos op de grond

Wij van Nederland hebben ook een ""krijgsmacht"" en als onderdeel van de ""krijgsmacht"" hebben we een ""luchtmacht"" en die ""luchtmacht"" van ons heeft """"functionerende"""" ""vliegtuigen"". Met een van die ""vliegtuigen"", een ""C-130"", deed onze ""luchtmacht"" mee aan voedseldroppings boven Gaza, maar nu heeft het ""vliegtuig"" een mankement. Dat is een beetje hoe we onze ""krijgsmacht"" weer kennen. Dusssss: Nederland zou vanaf 8 augustus iedere dag gaan droppen boven Gaza ('ondoelmatig en duur') en daar komt nu dus alweer een eind aan. "Defensie stelt alles in het werk om het militaire toestel zo snel mogelijk weer in te zetten. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. Er is geen ander militair toestel beschikbaar om de drop-vluchten over te nemen." Dat krijg je er nou van als je land een middelgrote Duitse holding is. Nederland, jij bent de kampioen.

Tags: c-130, gaza, voedseldroppings
@Mosterd | 13-08-25 | 13:37 | 239 reacties

