Brante & Immink - Syrische kerst
Wist u dat Hamas op 7 oktober 2023 een gruwelijke, genocidale aanval op het Joodse volk pleegde? Ja, u wist dat wel. Want de beelden spreken redelijk voor zich, zou je denken. Ondertussen is het ruim twee jaar later en heeft Amnesty International het ook door. Frans Timmermans draait zich om in zijn graf.
Het zijn nu nog uitsluitend mensen als Kati Piri en Jesse Klaver die verkrachting, ontvoering en de hele rest van die islamitische horrorshow een legitieme daad van verzet vinden.
En ondertussen gaan de Syriërs wereldwijd de straat op om te vieren dat ze alweer een jaar ongehinderd Druzen, Alawieten en Christenen mogen uitmoorden.
Reaguursels
Iemand al een blije Rode Lijner gezien of?