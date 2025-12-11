Dat Amnesty-rapport over Hamas is wel heel snel van de voorpagina Volkskrant verdwenen
Komt het niet goed uit ofzo?
Vanochtend nog prominent op de FP van de Volkskrant, inmiddels doorgeschoven naar de DPG-krochten: het Amnesty-rapport over de terreur en verschrikkingen van Hamas op 7 oktober.
Na onderzoek stelt Amnesty vast dat de Al-Qassam-brigades van Hamas en andere Palestijnse groeperingen zich schuldig maakten aan misdaden tegen de menselijkheid als ‘moord, uitroeiing, ernstige vrijheidsberoving, gedwongen verdwijning, foltering, verkrachting en andere vormen van ernstig seksueel geweld’. Ook werden tal van oorlogsmisdrijven gepleegd.
Wisten we allemaal allang - door bijvoorbeeld ene NoaMagid die op X/Twitter al twee jaar hartverscheurende stories deelt - maar toch goed dat het nog eens uitgezocht is! Enfin, het Volkskrant-bericht over die genocidalde uitroeiers van Hamas vindt u ergens HIERRR.
Bij de NOS zijn ze nog aan het overleggen over Amnesty. Maar straks staat het DAAARRR bovenaan. Tot uw dienst!
