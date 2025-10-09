Wat een ongelooflijke tijd om levend te zijn. Vanuit de regio stromen de lofuitingen nog altijd binnen (Saudi-Arabië, Bahrein, enz.), in Nederland echoot vooral het gejank door in de holle ruimten, alsook het oorverdovende geluid van de krekels - helaas voor Kati Piri lijkt het er verdorie toch sterk op dat Israël ook na vandaag nog bestaat. Het Israëlische veiligheidskabinet zou om 16.00 uur Nederlandse tijd bijeen komen om het vredesplan te bespreken en aansluitend te bekrachtigen, maar de aanvangstijd werd 17.30 uur Nederlandse tijd en vertraagde nogmaals omdat Netanyahu met minister-president Modi van India moest bellen.

Vanavond is het dan ook nog de beurt aan het voltallige kabinet, waar men ook zal instemmen: op wat extreemrechtse joekels na is iedereen die oorlog echt helemaal kotsbeu. Het eerste hoofddoel is vanzelfsprekend om de circa 20 nog levende gijzelaars terug te krijgen, zonder het verachtelijke ceremoniële vertoon van Hamas. In Amerika startte The Don circa anderhalf uur geleden een persconferentie waar hij stelde dat de gijzelaars maandag of dinsdag terug zullen keren uit de krochten van de hel. Trump zélf gaat naar Egypte om bij het tekenmoment van het verdrag te zijn, dat zal zondag gebeuren, en dan brengt hij ook nog een bliksembezoek aan Israël. "Gaza will be redone", klinkt het tevreden. Z'n volgende projectje? Rusland-Oekraïne. Bij NIEUWS hoort u van ons. Later meer.

Update 19:55 - De totale lijst van gijzelaars waar het veiligheidskabinet nu naar kijkt: 20 levende gijzelaars, 28 dode gijzelaars. Van twee gijzelaars was het lot onzeker, maar zij blijken dood te zijn. "The inclusion of 28 deceased hostages implies the deaths of two hostages over whose fates Israel had previously expressed 'grave concern'."

Update 20:08 - N12: Vergadering veiligheidskabinet afgelopen

Update 20:20 - WAARNEMEND HAMAS-LEIDER KHALIL AL-HAYYA (en belangrijkste onderhandelaar namens Hamas): OORLOG IS VOORBIJ

Update 20:37 - Wat Al-Hayya ongeveer zegt: "We hereby announce today the reaching of an agreement to end the war and aggression against our people, to begin implementing a permanent ceasefire, the withdrawal of occupation forces, the entry of aid, the opening of Rafah crossing in both directions, and the exchange of prisoners, where 250 life-sentence prisoners and 1700 prisoners from Gaza Strip who were arrested after October 7 will be released, in addition to the release of all children and women. We have received guarantees from the mediators and the US administration, and they all confirmed that the war has completely ended."

Update 20:41 - De reden van de uitstel van de Israëlische kabinetsvergadering is nu ook duidelijk: de extreemrechtse Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid, eiste garanties (met een veto) over het gevangen houden van een aantal Hamas-figuren. Het voltallige kabinet gaat straks stemmen over het vredesplan. Ben-Gvir heeft inmiddels aangegeven tégen te stemmen. Hoewel hij blij is dat de gijzelaars vrij zullen komen is hij _'_not be able to raise our hands in favor of a deal that releases those murderous terrorists'