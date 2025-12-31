PAS OP. Code geel wegens gruwelijke, gevaarlijke, gestoorde, groteske gladheid des doods
Wees waakzaam
Pak in hemelsnaam de strooikaart erbij want het zou bijzonder onfortuinlijk zijn als u juist vanmorgen verongelukt. Veel beter is natuurlijk om u gedurende oudejaarsnacht eerst nog op feestelijke wijze van wat ledematen te ontdoen. In weerwil van alles wat heilig is willen zowel politici als burgers een algeheel vuurwerkverbod en volgend jaar is dat er dus. Saai! Afijn, negeer vandaag nog één keer alle oxazepam okapi's en panikerende paarden en leef alsof het uw laatste dag is(, maar pas nadat de gladheid is opgetrokken). Dit is namelijk: de laatste keer. Vamos!
https://t.co/JWlsp7dcu2 pic.twitter.com/WU5CVPZJD9— Oranje Boven (@ob_nl) December 29, 2025
EXTREEM!!!1!!!!!!!11!!1!
Pas op!! Extreme gladheid. Er stromen meerdere meldingen binnen. Wees extra voorzichtig in het verkeer en pas je snelheid aan.— Politie Zeeland (@POL_Zeeland) December 31, 2025
So long old friend
