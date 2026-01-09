CODE ORANJE én CODE GEEL - Storm Goretti nadert
Één woord: SNEEUWJACHT
Goedemorgen op deze slechte morgen. We hebben al een week ellende overleefd maar laten we er toch voor zorgen dat we ook
het weekend de VrijMiBo halen. Want het is ook vandaag weer mis: in het Noorden van Nederland geldt Co De Oranje want daar komt de SNEEUWJACHT u uit uw huis sleuren om uw kop over puntig ijs te schrapen en minutenlang in de sneeuw te duwen. In de rest van het land alleen Co De Geel zodat de overlevingskansen daar groter zijn, hoewel het er gladder is dan Tommy Wieringa's bolletje, glibberiger dan Danny Blind en gevaarlijker dan Bas Smit. En dan moet storm Goretti (klinkt als bier of een Italiaanse broeierige skihut-acteur) nog komen. De NS heeft vast opgeschaald afgeschaald en wij adviseren u deze vrijdag om sokjes over uw schoenen te trekken, die in te vetten met vaseline en daar dan haarlak overheen te spuiten, uw handschoenen te verzwaren met nóg een handschoen, de sjaal of das niet te strak om uw breekbare nekje te trekken, muts op of pet plus capuchon op of een pet op een muts met daaroverheen een capuchon (maar dan is een paraplu ook handig) en voorts LEKKER BINNENBLIJVEN ALLEMAAL!
UPDATE - CO DE ORANJE in het Noorden VERLENGD TOT 21.00 UUR.
Follow the leader
❄️ | In het noorden van het land trekken 190 sneeuwschuivers en strooiwagens over de wegen. Ook de Lavastorm is uitgerukt om de wegen weer zwart te krijgen. Geef deze voertuigen de ruimte en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. #codeoranje pic.twitter.com/FXLmIyNQd3— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 9, 2026
De kleurrijke verschillen in ons land
🌨️ | Door de combinatie van sneeuw en oostenwind geldt #codeoranje in het noorden van het land. Verder #codegeel in de rest van het land. Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van de actuele situatie: https://t.co/qJMN4WCOJS— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 9, 2026
BEELD uit het Noorden
