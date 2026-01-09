Goedemorgen op deze slechte morgen. We hebben al een week ellende overleefd maar laten we er toch voor zorgen dat we ook het weekend de VrijMiBo halen. Want het is ook vandaag weer mis: in het Noorden van Nederland geldt Co De Oranje want daar komt de SNEEUWJACHT u uit uw huis sleuren om uw kop over puntig ijs te schrapen en minutenlang in de sneeuw te duwen. In de rest van het land alleen Co De Geel zodat de overlevingskansen daar groter zijn, hoewel het er gladder is dan Tommy Wieringa's bolletje, glibberiger dan Danny Blind en gevaarlijker dan Bas Smit. En dan moet storm Goretti (klinkt als bier of een Italiaanse broeierige skihut-acteur) nog komen. De NS heeft vast opgeschaald afgeschaald en wij adviseren u deze vrijdag om sokjes over uw schoenen te trekken, die in te vetten met vaseline en daar dan haarlak overheen te spuiten, uw handschoenen te verzwaren met nóg een handschoen, de sjaal of das niet te strak om uw breekbare nekje te trekken, muts op of pet plus capuchon op of een pet op een muts met daaroverheen een capuchon (maar dan is een paraplu ook handig) en voorts LEKKER BINNENBLIJVEN ALLEMAAL!

UPDATE - CO DE ORANJE in het Noorden VERLENGD TOT 21.00 UUR.