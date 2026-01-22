achtergrond

JORT KELDER PAS OP. VANNACHT CODE ORANJE OP DE WADDENEILANDEN (en in FR, GR, DR)

Code oranje in je broekje

Tip voor iedereen die vannacht nog wil gaan autorijden op de Waddeneilanden: je kunt beter de helikopter pakken want het wordt glad. Niet zomaar glad, maar teringglad namelijk Code Oranje glad. Het KNMI waarschuwt voor gladheid vannacht vanaf 1:00 uur tot morgenochtend 9:00 uur en niet alleen op de Waddeneilanden, maar ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Andere provincies zoals Noord-Holland en Overijssel krijgen Code Geel en Limburg krijgt helemaal geen code, maar wij zouden u daar toch willen adviseren vooral op te passen, maar dan voor Limburgers.

Tags: code oranje, glad, gladheid, knmi
@Ronaldo | 22-01-26 | 18:00

