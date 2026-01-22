JORT KELDER PAS OP. VANNACHT CODE ORANJE OP DE WADDENEILANDEN (en in FR, GR, DR)
Code oranje in je broekje
Tip voor iedereen die vannacht nog wil gaan autorijden op de Waddeneilanden: je kunt beter de helikopter pakken want het wordt glad. Niet zomaar glad, maar teringglad namelijk Code Oranje glad. Het KNMI waarschuwt voor gladheid vannacht vanaf 1:00 uur tot morgenochtend 9:00 uur en niet alleen op de Waddeneilanden, maar ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Andere provincies zoals Noord-Holland en Overijssel krijgen Code Geel en Limburg krijgt helemaal geen code, maar wij zouden u daar toch willen adviseren vooral op te passen, maar dan voor Limburgers.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Zeeland veilig, rest in accuut levensgevaar. Code oranje in Friesland, Groningen en Drenthe, code geel elders
BLIJF THUIS OF HOU ANDERHALVE METER AFSTAND
CODE ORANJE én CODE GEEL - Storm Goretti nadert
Één woord: SNEEUWJACHT
Vrijdag 'KRACHTIGE DEPRESSIE' met VEEL SNEEUW, KNMI roept rayonhoofden bijeen
Nee niet die rayonhoofden, nee niet eens rayonhoofden
LIVEBLOG SNEEUW DES DOODS
SNEEUW +++ LAND PLAT +++ CO DE ORANJE +++ LIVEBLOG
Ook erg - CODE ORANJE in Nederland
Komt wel erg dichtbij zo
Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist
Makkers kijk nou uit