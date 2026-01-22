Tip voor iedereen die vannacht nog wil gaan autorijden op de Waddeneilanden: je kunt beter de helikopter pakken want het wordt glad. Niet zomaar glad, maar teringglad namelijk Code Oranje glad. Het KNMI waarschuwt voor gladheid vannacht vanaf 1:00 uur tot morgenochtend 9:00 uur en niet alleen op de Waddeneilanden, maar ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Andere provincies zoals Noord-Holland en Overijssel krijgen Code Geel en Limburg krijgt helemaal geen code, maar wij zouden u daar toch willen adviseren vooral op te passen, maar dan voor Limburgers.