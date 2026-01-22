Verschrikkelijk. Er zijn dus Nederlanders die bedanken voor de met gillende en met snot besmeurde kleuters gevulde veerdienst van Rederij Doeksen, en doodleuk per helikopter naar Terschelling vliegen. Wie zijn deze mensen, en waar kunnen wij intekenen (we laten onze gillende en met snot besmeurde kleuters thuis). Nou: dat waren dus de verjaardagsgasten van Jort Kelder, waaronder voormalig XR-hotemetoot Hannah Prins, voormalig Hofstadgroep-onderknuppel Soumaya Sahla en presentator Welmoed Sijtsma. Een machtige man die gretig aanschurkt tegen politici en mensen graag naar een eiland vliegt. Waar hebben we dit: eerder gehoord? "Aan burgerlijke verjaardagen doe ik niet," aldus Jort. "Ik heb mijn gasten ook een keer laten parachutespringen. En ik huurde een landingsvoertuig om het strand te bereiken. Het moet wel een beetje spectaculair, hè? Saaie feestjes zijn er al genoeg."

In het voetbal noemen we dat: Kelderklasse.