achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Voormalig XR-kopstuk Hannah Prins liet zich per helikopter naar Terschelling vliegen voor verjaardag Jort Kelder

RELEASE THE KELDER FILES

Verschrikkelijk. Er zijn dus Nederlanders die bedanken voor de met gillende en met snot besmeurde kleuters gevulde veerdienst van Rederij Doeksen, en doodleuk per helikopter naar Terschelling vliegen. Wie zijn deze mensen, en waar kunnen wij intekenen (we laten onze gillende en met snot besmeurde kleuters thuis). Nou: dat waren dus de verjaardagsgasten van Jort Kelder, waaronder voormalig XR-hotemetoot Hannah Prins, voormalig Hofstadgroep-onderknuppel Soumaya Sahla en presentator Welmoed Sijtsma. Een machtige man die gretig aanschurkt tegen politici en mensen graag naar een eiland vliegt. Waar hebben we dit: eerder gehoord? "Aan burgerlijke verjaardagen doe ik niet," aldus Jort. "Ik heb mijn gasten ook een keer laten parachutespringen. En ik huurde een landingsvoertuig om het strand te bereiken. Het moet wel een beetje spectaculair, hè? Saaie feestjes zijn er al genoeg."

In het voetbal noemen we dat: Kelderklasse.

Tags: jort kelder, hannah prins, terschelling
@Schots, scheef | 22-01-26 | 09:00 | 85 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

[INGEZONDEN] Oerol 2025 - Woke op de Wadden

Beste redactie,

Onder lichte dwang van mijn vrouw belandde ik op Oerol. Om het trauma te verwerken heb ik een stukje geschreven

@Redactie | 22-06-25 | 17:30 | 283 reacties

Het StamCafé staat op Terschelling

Terug naar Terschelling, ook al word ik 100 jaar

@Mosterd | 23-09-22 | 22:02 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.