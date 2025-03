Nou dit is interessant zeg wrevel tussen mensen zonder echte problemen enerzijds en de roverheid anderzijds. Het zijn namelijk echt zware tijden voor mensen die zich een vakantiehuisje van een paar ton kunnen veroorloven, maar er niet een paar ruggen belasting voor willen aftikken, of te dom zijn om hem te verhuren, of dat wel doen maar erg gehecht zijn aan de winst die het hen oplevert, of van nature geneigd zijn tot azijnzeikerij. "Zo is de eigenaar van een driekamerwoning van €385.000 op het populaire vakantiepark De Krim op Texel dit jaar €8150 belasting schuldig, tegen €2904 vijf jaar geleden." Dit land is volledig op hol geslagen; stand with eigenaren van vakantiehuisjes.

Elders op het spectrum: Amsterdammer met twee koopwoningen moet sociale huurwoning uit.