Weet u nog de BBB, daar hebben allemaal mensen op gestemd omdat ze beloofden het radicaal anders te gaan doen, met bijvoorbeeld Mona Keijzer op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zal je altijd zien, blijkt de stap van problemen benoemen naar problemen oplossen in de praktijk toch best een grote. Vorig jaar gingen we al alleen maar minder bouwen en wat tettert het CBS nou weer het internet op: "In het eerste kwartaal van 2025 werden voor de bouw van 12,5 duizend nieuwe woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er 3,5 duizend minder (-22 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2024 een daling van 7,7 duizend (-38 procent)."

De "oplossing" die wel wordt aangegrepen is overigens bijna even deprimerend als het probleem, want na het doorslaande succes van flexwerk zetten de dames en heren beleidsbepalers nu volle bak in op flexwoningen, plekken waar u niet wil maar wel kan wonen, een vrolijk contrast met alle plekken waar u wel wil maar niet kan intrekken. Hee maar we wisten toch al dat de huizencrisis daarmee niet is opgelost, ja, klopt, maar we gaan gewoon lekker stoïcijns heel veel vergunningen afgeven want hoor eens, wie veel te klagen heeft, heeft nou eenmaal weinig te eisen. Is dit even dom als het woonpopulisme van D66, vraagt u zich misschien af, nou niet helemaal, hoewel in alle eerlijkheid eigenlijk alle plannen van alle politieke partijen tot dezelfde slotsom leiden: er gebeurt niets, het enige dat er gebouwd wordt zijn luchtkastelen, misschien toch maar een keertje de Staat aanklagen vanwege het woningtekort.