Mensen die nog steeds denken dat Nederland bedoeld is om in te wonen andermaal perplex

Kortom: we moeten bouwen maar niet zo. In de fabriek voorgemonteerde Flexwoningen hebben meestal een woonoppervlakte van minder dan 30m2 of zelfs 20m2 en beslaan nu 5,9% van het totale aantal Nederlandse woningen. In 2012, toen geluk ook al ongewoon was, was dat 4,5%. En wat blijkt? Die stijging doet nagenoeg niets tegen de woningnood omdat veel mensen verrassend genoeg niet op tijdelijke basis op 20m2 willen wonen.

Het Planbureau voor 'Leef'omgeving schrijft dat de bewoners veelal "mensen zijn die pas gescheiden zijn, een instelling verlaten, maar ook studenten en statushouders. (...) Een groot deel van de flexwoningen is minder dan 30 of zelfs 20 vierkante meter. Dat leidt tot veel verloop, want veel mensen willen liever niet zo klein wonen. Liever hebben ze extra ruimte en dat vraagt al snel om het dubbele woonoppervlak. Ook de plek waar een huis staat is belangrijk voor de waardering ervan. (...) Tijdelijke woningen lossen het huidige woningtekort niet op, maar kunnen woningzoekenden wel voor even uit de brand helpen."

Ja kijk weet je en dan kun je wel zeggen, zoals het oer-Hollandse gezegde luidt: bedelaars kunnen geen kiezers zijn. En dat is natuurlijk ook zo, maar waarom zei Koningin Juliana tijdens haar troonrede in 1950 (!) tegen Nederlands 10 miljoen inwoners "De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen" en in 1979 tegen 14 miljoen Nederlanders "Ons land is vol, ten dele overvol"?

Misschien was dat wel waar, maar ineens was iedereen van de wereld en Europa van iedereen.