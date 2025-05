Feest voor iedereen, die van vakantie houdt. Als het Mona Keijzer ligt, en dat ligt het, want Mona Keijzer ís beleid, mag u binnenkort het hele jaar door vakantie vieren. Wonen in een woning die niet bedoeld is om te wonen werd al gedoogd, maar wordt binnenkort ook echt legaal. Tenminste, als u al in een vakantiehuisje woont, en dan alleen de komende tien jaar, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen die een huis nodig heeft nu opeens ook echt ergens kan gaan wonen. Voor die mensen gaat dit kabinet namelijk heel veel huizen flexwoningen bouwen. Weet u wat trouwens ook niet meer te betalen is? Een vakantiehuis.