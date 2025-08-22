Mag hij nog wel aanschuiven bij Nieuws van de Dag nu?

Het is maar een klein voorbeeld hoor, maar in dit filmpje van NPO-programma VPRO Tegenlicht zegt Ilja Leonard Pfeijffer, die in Genua een grote bek heeft over Nederlands beleid, het volgende: "Een simpel, of eigenlijk uiterst zorgwekkend voorbeeld, als je erover nadenkt, is dat er een democratisch besluit is genomen in Nederland om de btw op groente en fruit te verlagen. Het staat ook in het coalitieakkoord. De Tweede Kamer is ervoor, dus [contactgestoord slikje] ja. Een democratisch besluit. Maar het kan niet. Het is te ingewikkeld voor de Belastingdienst. Dat is natuurlijk, ook al gaat het om een klein voorbeeld, is het uiterst zorgwekkend, dat democratische besluiten niet meer uitgevoerd vanwege de complexiteit van de systemen waarin ze terechtkomem."

Klinkt zorgwekkend, maar hier even de feiten:

In het coalitieakkoord stond helemaal niet dat de btw op groente en fruit naar 0% moest. Dat stond in het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV.

Nou ja, zelfs dat stond er niet. Er stond: "We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen."

De oppositie vond dat maar mager en wilde daarom in 2022 dat de btw op groente en fruit meteen al op 0% werd gezet. Daar is democratisch over gestemd, er is een democratisch besluit genomen. Het besluit was, dat de motie werd verworpen.

Het kabinet wilde echter eerst onderzoek laten doen naar de maatregel om de btw op groente te verlagen, en uit dat onderzoek bleek dat het een heel erg slecht idee is. Hier leggen wij (en EW's Jeroen van Wensen) even uit waarom. En als Ilja Leonard Pfeijffer ons niet vertrouwt, kan hij het hier lezen bij het CPB.

Het kabinet besloot dan ook de btw op groente en fruit niet te verlagen. Begin 2024 diende FvD toch nog een motie in om de btw op groente en fruit te verlagen. Ook die motie werd democratisch verworpen. De Tweede Kamer is dus tegen. Maar ja. Toch blijft het plan hardnekkig rondzingen in kringen van complotdenkers weldenkende denkers, zoals cabaretier Tim Fransen en nu dus schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

Als Ilja Leonard Pfeijffer, of een van de 300 medewerkers van de VPRO, echt zo geïnteresseerd was in hoe het met onze democratie zit, dan had hij, of een van de 300 medewerkers van de VPRO, dat even uit kunnen zoeken.

Maar ja. Ilja Leonard Pfeijffer is een poseur. En dit is daarvan maar een klein voorbeeld. Of eigenlijk: uiterst zorgwekkend, als je erover nadenkt.