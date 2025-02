Zeggen dat de VPRO vroeger wél leuk was is inmiddels net zo afgezaagd als een gemiddeld programma van de VPRO, maar de omroep van Rutger Bregman, Tim den Besten & SIGRID KAAG DE MUSICAL DE HAGIOGRAFIE was vroeger echt wel leuk. En nu heeft de onderzoeksredactie van NRC Handelsblad (bekend van het door ambtenaren in een speciale vergadering bekokstoofde mes in de rug van Khadija Arib) uitgezocht hoe het eigenlijk met de VPRO gaat. Niet goed, kennelijk: Bezuinigingen, wantrouwen: in de VPRO-familie is het niet zo gezellig meer. Allemaal reuze zielig voor de betrokkenen, maar waar wij dan weer van schrokken was deze zin: "De VPRO is een familie, een club. Ze zijn met ruim driehonderd medewerkers." Ruim (!) drie (!) honderd (!). En die zijn zeker de hele dag aan het vergaderen over dat ze te wit zijn en dat ze weg moeten van X en hoe ze dat communiceren en wie er dit jaar de Vrouwejaars conferènce gaat verzorgen. Hallo Jan Slagter. Ga daar eens met de bezem doorheen man.

