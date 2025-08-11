achtergrond

QUIZ. Hoe is het nu met... Vera Bergkamp?

Wat doet ze nu?

De sympathieke D66-politica Vera Bergkamp is al een tijdje niet in de media verschenen. Tenminste, tot gisteren! Maar waar vonden wij de oud-Kamervoorzitter terug?

A) Gaf een uitgebreid persoonlijk interview in de LINDA.meiden
B) Schreef een woeste column in Wynia's Week over de aanslag op de AOW
C) Poseerde voor een sexy shoot in De Kampioen
D) Vertelde alles over affaire-Arib in Follow the Money Exclusive
E) Dook op als jurylid bij de lokale uitvoering van 'Fiets 'm erin' met Henk Krol en oud-burgemeester GJ Gorter van Zeewolde
F) E Dus?
G) Ach.. (Met 24 foto's)
H) Anders, namelijk...

Tags: vera bergkamp, henk krol, jury
@Ronaldo | 11-08-25 | 20:00 | 82 reacties

Reaguursels

