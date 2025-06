Gedoe, gedoe, GIDI! PVV-Kamerlid Gidi Markuszower STAPT UIT het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer uit onvrede over de afhandeling van de zaak-Arib. Eerder vandaag kwam naar buiten dat het presidium vandaag nog GEEN besluit had kunnen nemen over het eventueel instellen van een onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Vera B., iets dat behoorlijk lafjes klinkt aangezien iedereen zonder D66-pe0p in de ogen kan zien dat alles rond de lekkende mevrouw B. STINKT. Nu blijkt hoezeer de spanningen er achter de schermen zijn opgelopen: Markuszower gooit de handdoek in de ring. Voert de druk lekker op voor als het overgebleven bestuur 'op een later moment' bijeenkomt om zich opnieuw over 'het vraagstuk' te buigen. Dat 'vraagstuk' luidt ongeveer als volgt: 'Willen we het handelen van een oud-Kamervoorzitter bij een ongekende mediahetze tegen een andere oud-Kamervoorzitter gaan onderzoeken of zullen we meteen de hele godvergeten democratie in de hens steken?' Of zo.