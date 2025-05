In de Tweede Kamer vinden ze het helemaal niet erg om oud-voorzitters nog even een extra mes in hun rug te steken. Zo had je oud-voorzitter Khadija Arib, waarover klachten in de pers verschenen NADAT ze al weg was als voorzitter. En over die klachten is nu dus gedoe omdat Follow The Money afgelopen week goed heeft opgelet in de strafzaak over het lek naar dat onderzoek, een strafzaak die trouwens is begonnen na een aangifte door Bergkamp. En wat blijkt? Bergkamp heeft cruciale informatie niet aan de Rijksrecherche gemeld. Ze wist namelijk dat haar oud-woordvoerder (die inmiddels als verdachte Sonja K. wordt vervolgd) op de hoogte was van de vertrouwelijke informatie omdat ze die VAN BERGKAMP ZELF had gekregen, en dat Sonja K. bij een cruciaal en lang geheim gehouden overleg was, OP VERZOEK VAN BERGKAMP ZELF. Ja wij hebben er geen verstand van maar als woordvoerder allemaal zaakjes regelen voor je baas en dan in het verdachtenbankje eindigen voelt niet helemaal als een veilige werkomgeving.

Maar ja. Het OM mag oud-Kamerleden niet vervolgen voor misdrijven die ze als Kamerlid hebben gepleegd. Dat moet de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad doen na een verzoek van... de Tweede Kamer. En dat is dus het mooie. In de Tweede Kamer vinden ze het heus helemaal niet erg om oud-voorzitters nog even een extra mes in hun rug te steken.

Toch?