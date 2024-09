634 Haagse relletjes geleden was er GEDOE rond Khadija Arib. Daarvan riep iedereen opeens achter haar rug dat ze heel erg gemeen was, toen zei haar opvolger Bergkamp dat er een onderzoek moest komen, toen was Arib boos, zo boos dat ze opstapte als Kamerlid, toen kwam dat onderzoek er alsnog, toen was Arib nog steeds boos, toen was dat onderzoek af, toen was Arib boos en dreigde met een rechtszaak, toen werd dat onderzoek gepubliceerd en nu komt er dus ook echt een rechtszaak, waarin Khadija Arib haar naam wil zuiveren! Wat dan wel weer een beetje gek is want wij zijn misschien geen Maurice de Hond maar wij denken wel dat ex-Kamervoorzitter Khadija Arib een betere reputatie heeft dan bijvoorbeeld ex-Kamervoorzitter Vera Bergkamp dus wie zijn naam moet er nou eigenlijk gezuiverd worden?

Maar hee. "Op vrijdag 18 oktober dient bij de civiele rechter in Den Haag de bodemprocedure die Arib aanspande tegen de Staat, tegen Hoffmann Bedrijfsrecherche dat het onderzoek uitvoerde, en tegen de drie wetenschappers die daar toezicht op hielden." Extra bonus: de Staat "zal worden vertegenwoordigd door de huidige Kamervoorzitter Martin Bosma en de landsadvocaat". Bosma tegen Arib voor een court of law. Zin in. Oh wacht: "Khadija Arib was voorzitter van de Tweede Kamer van 2016 tot 2021. Het is niet duidelijk of zij de zaak op 18 oktober zal bijwonen."