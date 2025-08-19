LIVE. Extinction Rebellion naar rechter voor méér vluchten van Schiphol (voor Extinction Rebellion)
STOP MET VLIEGEN (maar nu even niet)
En dan vliegen we nu naar de rechtbank in Haarlem voor misschien wel de allerleukste rechtszaak ooit: de stichting Vrienden van Extinction Rebellion spant een kort geding aan tegen Schiphol omdat 36 mensen, die op Schiphol hadden gedemonstreerd tegen vliegen, niet meer vanaf Schiphol mogen vliegen. Ja dat leest u goed. Bij Extinction Rebellion vinden ze het volledig proportioneel om mensen die met de auto willen tegen te houden in hun auto te rijden, of mensen die met het vliegtuig willen tegen te houden weg te vliegen, maar als ze dan zelf een gebiedsverbod voor Schiphol (dus niet eens: alle vliegvelden overal) krijgen is VLIEGEN OPEENS EEN MENSENRECHT. Nee echt. Staat in de dagvaarding. Kijk maar.
Sterker nog: ten minste één van de demonstranten had al een ticket gekocht, maar kan nu dus niet vliegen
omdat de luchthaven wordt geblokkeerd vanwege het gebiedsverbod. En hee. Extinction Rebellion is wel tegen vliegen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het gevolg van die mening is dat je ook echt niet meer kunt vliegen.
Genieten hoor. HIER KLIKKEN VOOR LIVESTREAM.
UPDATE: We beginnen een kwartiertje later!
BONUSLOL: De straf voor XR is onterecht want dat schreef XR in de krant
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Veertien moslimsorganisaties doen aangifte tegen Wilders wegens dat ene plaatje
Plaatje is ook niet om aan te zien, maar is het strafbaar?
DEBUNK. XR Nederland krijgt geen overheidsgeld uit fonds dat ook niet wordt betaald door BuZa
Als je het YouTube-account NEDERLAND WAT IS ER GAANDE al niet meer kunt vertrouwen
Raad van State tikt Halsema op de vingers: mocht XR-demonstranten niet verplaatsen
Ja hallo wie moeten we nu steunen in dit verhaal?
LIVE. Sywert en co (weer) voor de rechter
Om nie... eh mondkapjes
GEEN treinen van en naar Schiphol door BRAND
Ach joh, moest toch niemand zijn
VIDEO. Extinction Rebellion verpest boottochtje Michael van Gerwen
Nu zijn ze: te ver gegaan