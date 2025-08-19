achtergrond

LIVE. Extinction Rebellion naar rechter voor méér vluchten van Schiphol (voor Extinction Rebellion)

STOP MET VLIEGEN (maar nu even niet)

En dan vliegen we nu naar de rechtbank in Haarlem voor misschien wel de allerleukste rechtszaak ooit: de stichting Vrienden van Extinction Rebellion spant een kort geding aan tegen Schiphol omdat 36 mensen, die op Schiphol hadden gedemonstreerd tegen vliegen, niet meer vanaf Schiphol mogen vliegen. Ja dat leest u goed. Bij Extinction Rebellion vinden ze het volledig proportioneel om mensen die met de auto willen tegen te houden in hun auto te rijden, of mensen die met het vliegtuig willen tegen te houden weg te vliegen, maar als ze dan zelf een gebiedsverbod voor Schiphol (dus niet eens: alle vliegvelden overal) krijgen is VLIEGEN OPEENS EEN MENSENRECHT. Nee echt. Staat in de dagvaarding. Kijk maar.

Sterker nog: ten minste één van de demonstranten had al een ticket gekocht, maar kan nu dus niet vliegen omdat de luchthaven wordt geblokkeerd vanwege het gebiedsverbod. En hee. Extinction Rebellion is wel tegen vliegen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het gevolg van die mening is dat je ook echt niet meer kunt vliegen.

Genieten hoor. HIER KLIKKEN VOOR LIVESTREAM.
UPDATE: We beginnen een kwartiertje later!

BONUSLOL: De straf voor XR is onterecht want dat schreef XR in de krant

@Ronaldo | 19-08-25 | 13:25

