En dan vliegen we nu naar de rechtbank in Haarlem voor misschien wel de allerleukste rechtszaak ooit: de stichting Vrienden van Extinction Rebellion spant een kort geding aan tegen Schiphol omdat 36 mensen, die op Schiphol hadden gedemonstreerd tegen vliegen, niet meer vanaf Schiphol mogen vliegen. Ja dat leest u goed. Bij Extinction Rebellion vinden ze het volledig proportioneel om mensen die met de auto willen tegen te houden in hun auto te rijden, of mensen die met het vliegtuig willen tegen te houden weg te vliegen, maar als ze dan zelf een gebiedsverbod voor Schiphol (dus niet eens: alle vliegvelden overal) krijgen is VLIEGEN OPEENS EEN MENSENRECHT. Nee echt. Staat in de dagvaarding. Kijk maar.