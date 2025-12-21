Ga er maar even voor zitten mensen. Wij hebben nou een video voor u. Hij is gemaakt door OneWorld, met geld van Extincion Rebellion, over hoe verschrikkelijk duurzaamheid eigenlijk wel niet is. Want duurzaamheid blijkt dus helemaal niet leuk voor de mensen die geen tijd hebben om een snelweg te blokkeren omdat ze kobalt uit een mijn moeten halen. Op zijn best kun je zeggen dat het besef dat elk voordeel zijn nadeel hep de idealisten wellicht met beide benen op de grond zet, op zijn slechtst is dit een stapje naar een klimaatrechtvaardige heilstaat zoals je die tussen 1917 en 1989 op veel plekken zag, waarin een groepje pioniers met het meeste verstand van klimaatrechtvaardigheid alle andere mensen uit ging leggen hoe werkelijke klimaatrechtvaardigheid in elkeer zit, en iedereen die de klimaatrechtvaardigheid tegenwerkte uit naam van de klimaatrechtvaardigheid tot vijand van de klimaatrechtvaardigheid werd verklaard. Nou ja. Tijdens het plaveien van de weg naar de hel valt er tenminste wel wat te lachen.