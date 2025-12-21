achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

VIDEO. Extinction Rebellion tegen duurzaamheid

Prachtig kamertje in het intersectionele spiegelpaleis

Ga er maar even voor zitten mensen. Wij hebben nou een video voor u. Hij is gemaakt door OneWorld, met geld van Extincion Rebellion, over hoe verschrikkelijk duurzaamheid eigenlijk wel niet is. Want duurzaamheid blijkt dus helemaal niet leuk voor de mensen die geen tijd hebben om een snelweg te blokkeren omdat ze kobalt uit een mijn moeten halen. Op zijn best kun je zeggen dat het besef dat elk voordeel zijn nadeel hep de idealisten wellicht met beide benen op de grond zet, op zijn slechtst is dit een stapje naar een klimaatrechtvaardige heilstaat zoals je die tussen 1917 en 1989 op veel plekken zag, waarin een groepje pioniers met het meeste verstand van klimaatrechtvaardigheid alle andere mensen uit ging leggen hoe werkelijke klimaatrechtvaardigheid in elkeer zit, en iedereen die de klimaatrechtvaardigheid tegenwerkte uit naam van de klimaatrechtvaardigheid tot vijand van de klimaatrechtvaardigheid werd verklaard. Nou ja. Tijdens het plaveien van de weg naar de hel valt er tenminste wel wat te lachen.

Tags: extinction rebellion, duurzaamheid, oneworld
@Ronaldo | 20-12-25 | 21:00 | 93 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.