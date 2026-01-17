Extinction Rebellion mietert '2.025 kilo' kolen voor ingang Tata Steel Chess Tournament, toernooi uitgesteld
Carnaval vroeg dit jaar!
Vandaag blokkeren we de ingang van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Rebellen storten 2025 kilo kolen, gebruiken lock-ons en hangen een banner op: No Chess on a Dead Planet. 2025 is het jaar waarin Tata Steel klimaatneutraal had moeten zijn. [1/4] pic.twitter.com/WSW2wA7eFQ— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 17, 2026
Wie zin had in een goed potje schaken in Wijk aan Zee moest ff geduld hebben. Een paar uiterst sympathieke XR-figuren met maskers en rode jurken heeft een aanhanger vol kolen leeggekieperd voor de ingang van het legendarische Tata Steel Chess Tournament, om er daarna gezellig mee op de foto te gaan. Kon blijkbaar allemaal. De organisatoren konden zodoende een paar uur het gebouw niet meer betreden en het toernooi moest een aantal uren worden uitgesteld. Je zou denken dat ze bij Extinction Rebellion wel enige feeling hebben met het edele schaakspel, bij hun club zitten immers ook veel gepensioneerde DAMES, halve PAARDEN en meeLOPERS. Maar nee, het 88 jaar oude schaaktoernooi moet kapot vanwege hoofdsponsor Tata Steel (ook geen lieverdjes! red.). Die hadden in 2025 klimaatneutraal moeten zijn, vindt Ikstinkzo Rapalje, dus vandaag 2.025 kilo kolen. Hilarisch! Zal je zien dat morgen de hoogovens worden gesloten. Free free IJmuiden!
Current situation pic.twitter.com/W0oWogK7BV— Peter Doggers (@peterdoggers) January 17, 2026
Bizarre story of the day: Wild protest delays Day 1 of "The Wimbledon of Chess" in Wijk aan Zee, Netherlands.— Cedric (@CHC1969) January 17, 2026
The World Champion waits inside the tournament hall. #TataSteelChess #Gukesh https://t.co/vLAZy8rZC6 pic.twitter.com/sTfeoxhaGw
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Nederlandse "Olax" (XR) smijt steen door ruit Britse ambassade, gaat in hongerstaking
Don't threaten us with a good time
VIDEO. Extinction Rebellion tegen duurzaamheid
Prachtig kamertje in het intersectionele spiegelpaleis
LIVE. Extinction Rebellion naar rechter voor méér vluchten van Schiphol (voor Extinction Rebellion)
STOP MET VLIEGEN (maar nu even niet)
DEBUNK. XR Nederland krijgt geen overheidsgeld uit fonds dat ook niet wordt betaald door BuZa
Als je het YouTube-account NEDERLAND WAT IS ER GAANDE al niet meer kunt vertrouwen
Raad van State tikt Halsema op de vingers: mocht XR-demonstranten niet verplaatsen
Ja hallo wie moeten we nu steunen in dit verhaal?
VIDEO. Extinction Rebellion verpest boottochtje Michael van Gerwen
Nu zijn ze: te ver gegaan
Meerdere mensen onwel na zuuractie XR-terroristen, brandweer en ambulance aanwezig
Wat kunnen die lui eigenlijk wel