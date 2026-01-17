Wie zin had in een goed potje schaken in Wijk aan Zee moest ff geduld hebben. Een paar uiterst sympathieke XR-figuren met maskers en rode jurken heeft een aanhanger vol kolen leeggekieperd voor de ingang van het legendarische Tata Steel Chess Tournament, om er daarna gezellig mee op de foto te gaan. Kon blijkbaar allemaal. De organisatoren konden zodoende een paar uur het gebouw niet meer betreden en het toernooi moest een aantal uren worden uitgesteld. Je zou denken dat ze bij Extinction Rebellion wel enige feeling hebben met het edele schaakspel, bij hun club zitten immers ook veel gepensioneerde DAMES, halve PAARDEN en meeLOPERS. Maar nee, het 88 jaar oude schaaktoernooi moet kapot vanwege hoofdsponsor Tata Steel (ook geen lieverdjes! red.). Die hadden in 2025 klimaatneutraal moeten zijn, vindt Ikstinkzo Rapalje, dus vandaag 2.025 kilo kolen. Hilarisch! Zal je zien dat morgen de hoogovens worden gesloten. Free free IJmuiden!