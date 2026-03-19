LIVEBLOG IRAN HIER

Vette pech voor de anonieme bieder die maar liefst 195.000 euro heeft betaald voor dit schaatspak van Jutta Leerdam, dat ze gedragen zou hebben tijdens haar Olympische races in Milaan. Het pak is namelijk niet gedragen tijdens haar Olympische races in Milaan en Jutta Leerdam wil haar pak gewoon zelf houden. "Alle andere geveilde wedstrijdpakken bleken wél echt te zijn gedragen. Volgens NOC*NSF is het bij het pak van Leerdam misgegaan door "een misverstand" en is er "geen opzet"." Maar nou net dat ene pak is voor 195.000 euro van de hand gedaan. "Dat van Femke Kok, olympisch kampioene op de 500 meter, was het op een na populairst met een opbrengst van 4.802 euro." Ach ja. 195.000 euro of 4.802 euro, wat scheelt dat nou, behalve 191.000 euro. En hee. Er staat wel een handtekening op. De bieder vat het misverstand sportief op. "Hij heeft aangegeven het pak te willen behouden en heeft er geen probleem mee dat Jutta Leerdam haar wedstrijdpak houdt. Omdat betrokkenen niet willen dat kinderen de dupe van een misverstand worden, is in gezamenlijk overleg besloten het geboden bedrag te handhaven." Enfin. Wij gaan nog eens even goed ruiken aan het ondergoed van Lale Gül dat we hebben gekocht. Wie kun je nog vertrouwen in deze wereld zeg. Straks zijn er ook nog helemaal geen 24 vrijgezelle eenzame vrouwen bij ons in de buurt die contact zoeken.

OVERIGENS: Bracht de jas """van""" Jutta Leerdam die ze """droeg""" tijdens de medaille-uitreiking 4862 euro op, dus nog net iets meer dan 4802 euro. Het gouden pak van Jorrit Bergsma kostte slechts 983 euro.