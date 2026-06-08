Heel het land ligt doodziek op bed met 40 graden Oranjekoorts en dat stopt pas als we er op 29 juni in de achtste finale uitvliegen tegen Brazilië. Komt allemaal omdat we Ronald Koeman hebben, een coach die in 2003 nog heel moderne opvattingen had over voetbal. Ondanks Koemanbal gaan we vanavond niet één, maar twee keer winnen van Oezbekistan, dat een ongenadig hard pak slaag gaat krijgen van beide Nederlandse leeuwen op uw paspoort. Dat zit zo: eerst speelt het A-team de hoofdwedstrijd, daarna mogen de kneusjes nog tegen de kneusjes van Oezbekistan. Stijlloze voorspelling: 4-0 4-0 Oezbekistan staat voor lul want Oezbekistan, daar hebben we NOG NOOIT VAN VERLOREN. Niet vergeten deel te nemen aan de GEENSTIJL WK-POULE waarbij mooie geldbedragen te winnen zijn en hierbij ook nog een bonusquizvraag: noem 1 speler van Oezbekistan, zonder te spieken.

OPSTELLING - Verbruggen; Ven, Hecke, Dijk, Dumfries; Frenkie, Reijnders, Graafje; Gakpo, Malen, Summerville

Memphis rechtsbankie, onze beste verdediger (Timbertje) naar huis, Luts opgeroepen

Update 6' - Sfeertje hoor

Update 12' - Summerville speelt bal te ver voor zich uit, Malen mist megakans, Reijnders kopt van dichtbij over. Hij mag erin he makkers

Update 25' - Een 'cooling break'. Koeman legt aan de spelers uit hoe vervelend het voor de televisiekijker moet zijn om naar Koemanbal te kijken

Update 31' - GAKPO 1-0 (pingel)

Update 40' - Zzzzzzzzzzhuhwat sorry even geslapen, iets gemist?

Update 44' - Scheids (vrouw) geeft géén pingel aan Malen. Misschien moeten we het eens hebben over de womanosphere

Update RUST - U moet met Ruftvogels 6 tegen de Bierewijkers 5. De scheids is een blinde van 85, uw grens komt niet opdagen, de spits heeft een kater uit de hel, uw linksback blijkt in de gevangenis te zitten, ploeggenoot Djelano schiet alle ballen richting het derde veld, er blijft ook een bal in een kastanjeboom hangen, Sjoerd raakt geblesseerd, Bertram rent 400x heen en weer en laat zich dan wisselen, in de rust rookt iedereen zware shag en in de 80ste minuut bij 0-4 roept uw leider: "Fluit maar af scheids." En dan in de kantine 100 bier drinken. Zo'n wedstrijd is het

Update 47' - Is Koemanbal leuker of minder leuk naar te kijken als het beeld stottert?

Update 52' - Onze Grote Leider Ronald Koeman heeft een petje op. En een hippe zonnebril

Update 58' - Die lui van Oezbekistan kunnen er ook he-le-maal geen kloten van. Helemaal tureluurs gespeeld door flitsend Koemanbal

Update 65' - Eerste keeper Bart Verbruggen valt geblesseerd uit. Gelukkig wel in een zeer belangrijke en nuttige oefeninterland tegen Oezbekistan

Update 74' - A) Deze wedstrijd kijken, B) naar Jan Paternotte kijken bij Cumberto, C) Glas vreten

Update 83' - Guus Til, de voetballende Keltec Salinero, krijgt de bal op z'n klauw. Mogelijk pingel tegen

Update 85' - HUH, Beertje Paddington geeft Guus Til een RODE KAART, hahahhahahhaa. Ja dat krijg je met de womanosphere

Update 90+2' - Lol, 1-1 door Dinges

Update 90+6 - PINGEL VOOR NEDERLAND. Kunnen we het Kermit de Kikker-kampioenschap toch nog winnen!

Update 90+8 - 2-1 Gakpo, pingel

Update EINDE - Kop artikel gewijzigd. We worden wereldkampioen we worden wereldkampioen