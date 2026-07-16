Het begon al met ONS voetbalelftal dat in de aanloop al door het oog van de naald kroop tegen Oezbekistan, daarna op het WK zelf nog best aardig voetbalde en toen na tactische aanpassingen van voetbalwetenschappelijk meesterbrein Ronald Koeman van het veld werd gekoemanbald door het toch wel vrij magere ploegje Marokko, dat zelf weer helemaal van de mat werd getikt door Frankrijk, een ploeg met minder goede middenvelders dan Nederland, maar met in ieder geval een middenveld. Met het oeverloze gedoe dat we nu niet droomkandidaat Arne Slot, maar Sarina Wiegman als coach zouden moeten hebben. Niet omdat Sarina Wiegman zoveel prijzen heeft gewonnen (dat heeft ze namelijk gedaan), maar alleen maar omdat ze een vrouw is. Met al die Marokkanen die op tv zaten te janken dat het sloopgedrag van Marokkanen niet komt door Marokkanen, maar dat het eigenlijk de schuld is van Nederlanders, en dat slopende Marokkanen weliswaar erg zijn, maar wat te denken van de Slag bij Beverwijk in 1997?? Met de achterkamertjescamorra van de FIFA, de op twee na meest maffioze club ter wereld slechts na de 'ndrangheta en de VVD, met die totaaaaaale idioot van een Gianni Infantino, die kale eikel die vroeger altijd als laatste werd gekozen met gym, een paar keer achter de goede mamagans aan is gewaggeld en nu in het centrum van de macht staat, terwijl hij opgepakt zou moeten worden omdat hij een nepotist en een halve crimineel is. Maar daar zit hij weer, met alle staatshoofden te jubelen, heeee Wimpie-Alexander, ja met mij ook alles goed, en daar staat-ie weer met iemand anders met een zak geld te knuffelen, met z'n gore met Zwitserse franken gladgetrokken glimlachkop. Met ónze KNVB die wel een grote belerende snuit heeft over fairplay en respectbandjes en wat dies meer zij, maar aan de corrupte boevenzooi bij de FIFA niets durft te doen, gelaten en gedwee tekent bij het kruisje als Infantino weer verkozen moet worden, zelfs jubelt dat het WK weer zo'n waanzinnig groot succes is, wat is het toch een succes. Wat een succes! Die volslagen achterlijke ticketprijzen, waardoor normale fans eigenlijk niet naar het stadion kunnen, tenzij ze hun huis verkopen of toevallig ergens een ingang hebben bij een of ander bedrijf. Met hospitalityarrangementen en VIP-tickets die zo veel belangrijker zijn dan normale tribunekaarten voor de gewone supporter: het WK was altijd al commercieel, maar dit gaat echt alle perken te buiten. Met de volstrekt debiele inmenging van Donald Trump, die met zijn corrupte vriendje belde en een rode kaart ongedaan gemaakt kreeg. Met straks in de finale een achterlijke halftimeshow van een halfuur, die hydratation breaks waar de Belgen dan nog een beetje bij gaan lullen, maar die de NOS helemaal volpompt met reclames over gokken bij de Staatsloterij. Met die roeiende vikingen, met speciale aandacht voor die ene viking, want het klopte allemaal niet ofzo. Met 100.000 wedstrijden in een maand tijd, waarvan de helft het aanzien totaal niet waard was, al zaten we in het begin nog wel voor de tv voor Kiribati - Mongolië (2-1), tot we er diarree van kregen. Met minutenlange shots van allerlei hotemetoten op de tribune en dan was het Leonardo di Caprio en dan zei Jan 'seleçao' Roelfs weer dat het een sterbasketballer van de NY Knicks was. Sowieso, JAN ROELFS, de Robert Mugabe van de NOS. En dan moet het ergste nog komen: dat die door de FIFA voorgetrokken en op het veld volledig doorgesnoven Argentijnen straks de beker in de lucht mogen tillen, na penalty's, tijdens de Schande van New Jersey. Zijn álle Argentijnen zo debiel, of zijn het alleen die 11 idioten op het veld? Nee, snel vergeten, dit toernooi.