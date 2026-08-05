Goed nieuws bij het Centraal Bureau voor Snacks: het aantal vaderlandse fastfoodtoko's is ontzettend aan het uitdijen, dwz groeit gestaag. Van 10,3 duizend in 2007 naar 19,4 duizend begin dit jaar; dat staat ongetwijfeld garant voor veel meer dikke kinderen, en die zijn weliswaar ongezond en gaan als ze later groot zijn iets pijnlijker en eerder dood, maar eerlijk is eerlijk, in het hier en nu ziet het er ontzettend gezellig uit. Zoals altijd is de plek met de meeste fastfoodzaken per duizend inwoners Vlieland; toch een beetje het Real Madrid van het snackbarwezen. Afijn, zin in kroketten en bitterballen en kaassoufflés en frikadellen en gehaktstaven en bamiblokken en patat en nasischijven en mexicano's en gehaktballen en hele grote dikke loempia's en iets kleinere loempia's en kipnuggets en hamburgers en berenhap en shoarma en döner en kapsalon en smulrollen en blikjes frisdrank nu.