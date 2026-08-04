Kesteren, leer ons Kesteren kennen, enerzijds is het er gemoedelijk, anderzijds zijn het bij uitstek mensen die de kat uit de boom kijken. In Kesteren kan het zomaar gebeuren dat je over straat loopt en iemand je aanschiet en de oren van het hoofd praat, maar het kan bijvoorbeeld ook dat de mensen juist schuw zijn en alleen knikken, of dat er überhaupt niemand op straat is. De kerkklok luidt drie, de kerkklok luidt vier, in Kesteren gebeurt: geen zier. Tegelijkertijd is dat juist de charme. Er wonen in ieder geval ongeveer 7373 mensen in Kesteren en 7372 daarvan zijn voor zover bekend niet recent gearresteerd in een grootschalig terrorisme-onderzoek. Eerder werden al drie tieners vastgezet na invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Een van hen was een 19-jarige knaap die in 2023 al eens werd opgepakt omdat hij aanhanger is van IS. Op het moment van schrijven is het niet duidelijk of dat iets met de aanhouding van vorige week te maken heeft. Hoe dan ook, naar de vierde verdachte was het lang zoeken, want die zat dus verscholen in godvergeten Kesteren.