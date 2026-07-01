Roepen wij al heel lang, maar waar je dus echt voor moet oppassen zijn mensen die in helemaal niets geloven en nergens voor staan. Mensen die dingen roepen als 'visie is de olifant in de kamer die het zicht belemmert' of bijvoorbeeld zodanig in niks nada noppes geloven dat ze maar AANSLAGEN gaan plegen. Mensen die voor het ontsteken van een bomvest of het laten kletteren van hun kalasjnikov geen 'ALLAHU AKBAR' roepen maar iets als 'ACH WAT MAAKT HET OOK UIT JOH'. Ze bestaan: 'De politie heeft recent een minderjarige aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij zou zijn geïnspireerd door het zogenoemde nihilistisch extremisme: een online beweging die aanzet tot het plegen van extreem geweld, zonder duidelijke ideologische drijfveer.' Mentaal verstrooide pubers die op internet zo'n verknetterd wereldbeeld oplopen dat ze voor weinig meer dan de lulz onschuldige mensen overhoop willen knallen. Klinkt allemaal wat Amerikaans, maar het is waar we nu zijn. Overigens is het nihilistisch extremisme niet het meest dreigende hoekje van onze samenleving volgens het gisteren gepubliceerde halfjaarlijkse rapport van de NCTV. Kampioen in het klassement aanslagen plannen zijn de moslims. De dreiging van islamterreur is vele malen groter dan van, pak 'm beet, rechts-extremisme. In die hoek wordt nog weleens wat geroepen, maar voorbereidingen op daadwerkelijk geweld zijn in die gevallen 'nauwelijks concreet'. Over de disproportionele aandacht voor rechts-extremistische terreurdreiging we best gaan zeiken, maar wat doet het er ook eigenlijk allemaal toe? Wat doet het hele leven, deze hele aarde er eigenlijk toe? Niets! Niente! Nihil!