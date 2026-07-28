Het tragische nieuws over de terreuraanslag op het Pride-evenement in Berlijn wordt nog wat tragischer door onderzoek van verschillende Duitse media naar het handelen van de Duitse veiligheidsdiensten voorafgaand aan de aanslag. De diensten bleken de islamitische aanslagpleger Abdul Ballout, die zich volgens BILD in de gevangenis nog voordeed als imam en medegevangenen probeerde te bekeren, al sinds zijn vrijlating in mei in de gaten te houden, tot een uur voor hij de terreurdaad pleegde werd hij nog op camera vastgelegd. Niet heel gek gezien het verleden van Ballout (tijdlijn HIERRR). De Süddeutsche Zeitung schrijft: "In de eerste helft van mei, voordat B. uit hechtenis werd vrijgelaten, zou er een kortetermijnvergadering van het Joint Counter-Terrorism Center (GTAZ) in Berlijn zijn geweest, onder andere over de zaak van B.. Daar zouden de deskundigen van de veiligheidsautoriteiten, politie en inlichtingendiensten, hebben geconcludeerd dat er een aanzienlijk risico zou zijn dat Abdul B. opnieuw zou kunnen vertrekken (voor een IS-reis, red.) of een aanval zou kunnen plegen."

Een aanzienlijk risico. Handig om te delen met de rechter die gaat over zijn voorlopige hechtenis, zou je zeggen. Maar dat gebeurde niet. En ondanks de inschaling op 'hoog risico' werd de surveillance afgeschaald op basis van gebrek aan bewijs voor 'actiegericht gedrag': "Abdul B. zou zich onopvallend hebben gedragen, er wordt gezegd dat er geen bewijs was van een "actiegericht gedrag", volgens veiligheidskringen. Na ongeveer tien dagen zou de tijdrovende observatie zijn verminderd – ook door de beperkte middelen van de veiligheidsdiensten."

Er werd dus wel een camera geplaatst bij de voordeur van zijn woning, waarvan de beelden elke 24 uur werden geëvalueerd. Daarnaast werden zijn telefoon en zijn sociale mediakanalen nog in de gaten gehouden en nam hij deel aan een deradicaliseringstraject (Sommigen zullen zich afvragen waarom). Dat dat allemaal niet genoeg was om deze islamitische terrorist te stoppen, en dat de veiligheidsdiensten het eigen handelen misschien nog eens 24 uur moeten evalueren, zagen we op de late avond van 25 juli.

Update - De Duitse krant BILD meldt dat de politie een IS-martelaarsvideo heeft gevonden op de telefoon van Abdul Ballout: "Op het apparaat: een video van de dag van de aanslag, waarin hij belijdt aan de terroristische organisatie “Islamitische Staat”." Weten we dat ook weer!