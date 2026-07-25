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Auto rijdt in op menigte tijdens Pride-Event in Berlijn, meerdere gewonden, ten minste 1 dode

Scheisse

Wij onderbreken het Stamcafé omdat in Berlijn vermoedelijk een auto op een mensenmenigte is ingereden tijdens Christopher Street Day, de Duitse benaming van Pride. Rond tien uur vanavond zou een wit transportbusje met hoge snelheid zijn ingereden op een mensenmenigte zijn ingereden in Tiergarten, het grootste park van Berlijn. Getuigen zeggen tegen Bild dat er iemand uit de bus zou zijn gestapt die te voet is gevlucht. Er zijn meerdere gewonden. Later meer.
UPDATE 23u28 - Hier beelden van een arrestatie. Zou dader kunnen zijn, maar ook goed mogelijk dat het iemand anders is, politie is uiteraard met man en macht op zoek
UPDATE 23u35 - Politie bevestigt 1 dode
UPDATE 23u39 - Aantal gewonden nu op 14, waarvan enkele ernstig
UPDATE 23u43 - Nieuwe vid van politie hierboven, met door Grok vertaalde tekst: "Kort voor 22 uur zou de bestuurder van een wit voertuig op de Ahornsteig in het grote #Tiergarten meerdere personen hebben aangereden. Er zijn talrijke gewonden, onder wie meerdere levensgevaarlijk gewonden. De zoektocht naar een of meer verdachten verloopt met hoge druk. Verdere informatie volgt." In de video spreekt de woordvoerder ook over reanimaties. Dat klinkt: niet goed.

Tags: berlijn, breek, pride
@Ronaldo | 25-07-26 | 23:27 | 38 reacties

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