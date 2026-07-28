Na de aanslag op de Pride in Berlijn zit de schrik bij de regenbooggemeenschap er behoorlijk in. Hans Klok maakt zich al langer zorgen. "De afgelopen paar jaar ben ik altijd blij als de Pride in Amsterdam voorbij is." Hij vervolgt: "We stoppen 100 nationaliteiten in een stad… pic.twitter.com/aAb08w5mCp