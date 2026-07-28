Bezoeker Pride Zandvoort geslagen en uitgescholden, dader gepakt
Stop die vinger maar in je...
In het altijd gezellige Zandvoort, bekend van gezellige jongens, jongeren en jeugd, heeft de tolerantie hard toegeslagen. Tijdens een Pride-evenement gisteren kon een omstander, hierboven vermoedelijk op beeld, zijn lhbti-haat kennelijk niet bedwingen en heeft hij op klaarlichte dag een bezoeker, volgens een bron van GeenStijl nota bene gevlucht voor het Iraanse ayatollah-regime, mishandeld en uitgescholden. Dat het niet per se heel lekker gaat met de lhbti-acceptatie in dit land wisten we al. Wat we ook weten: de minderjarige verdachte werd gelukkig snel opgepakt door de politie. Toch is er weer een Pride-evenement ontsierd en weer een lhbti-vluchteling, die dacht juist hier veilig te zijn, beroofd van zijn illusies over het tolerante Nederland. Terwijl in heel het land op hoge hoogtes de regenboogvlag wappert is dít de realiteit op de grond.
Wat Hans Klok zegt
Na de aanslag op de Pride in Berlijn zit de schrik bij de regenbooggemeenschap er behoorlijk in. Hans Klok maakt zich al langer zorgen. "De afgelopen paar jaar ben ik altijd blij als de Pride in Amsterdam voorbij is." Hij vervolgt: "We stoppen 100 nationaliteiten in een stad… pic.twitter.com/aAb08w5mCp— WNL Vandaag (@WNLVandaag) July 27, 2026
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