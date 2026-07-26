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'Abdul Ballout in mei veroordeeld voor plannen andere aanslag, in Libanon gearresteerd en aan Duitsland uitgeleverd'

Bizar bizar bizar

Alhier verder met de berichtgeving over Abdul Ballout wegens een bizar staaltje Wir Schaffen Das van de Duitse rechtsstaat. De man die nu in heel Duitsland wordt gezocht na de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn, zou volgens Bild namelijk in mei 2026 (dat is dit jaar!) veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van een jaar en tien maanden voor het voorbereiden van zware staatsgevaarlijke geweldsdaden. Hij is daarvoor in Libanon opgepakt, maar als Duits staatsburger uitgeleverd aan Duitsland, waar hij dus niet in de bak werd gezet, maar 'deels geobserveerd' zou worden door de politie. Hij zou op een foto met een wapen hebben geposeerd, waarna de politie zijn huis heeft doorzocht en alleen speelgoedwapens aantrof (hee). Ondertussen nam hij vrijwillig deel aan een deradicaliseringsprogramma, zijn derde gesprek stond voor morgen gepland (gaat niet door, red.). Het aantal gewonden is inmiddels gestegen naar 25 en er zou nog steeds sprake zijn van een tweede verdachte.
UPDATE: Volgens SZ, NDR en WDR zou Ballout niet in Libanon zijn opgepakt, maar op het vliegveld van Berlijn, nadat hij uit Libanon terugkwam waar hij zijn aansluiting bij IS in Syrië gepland zou hebben. Hij zou tot mei dit jaar vast hebben gezeten, en kennelijk na zijn veroordeling zijn vrijgelaten

Dankbaar voor onze verslaggeving?

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Tags: abdul ballout, aanslag, libanon, pride
@Ronaldo | 26-07-26 | 12:56 | 55 reacties

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