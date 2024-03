Nou mensen. Het protocol is gevolgd hoor. In NRC Wapenblad lezen we vanavond: "Er loopt nu een onderzoek naar het mogelijke vuurwapen, zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam." Okee. Het was geen vuurwapen maar een luchtdrukpistool. Onderzoek klaar. "Dat er zes politieagenten aanwezig waren, is nog weinig: normaal gesproken zouden bij meldingen van vuurwapenbezit meer agenten worden ingezet, aldus de politie." Ha. Hij had nog mazzel! "Teeuwen is niet aangehouden, wel is hij een verdachte in het lopende onderzoek." Welja. "Aan de hand daarvan zal het Openbaar Ministerie besluiten of het overgaat tot vervolging." Chilling effect: gelukt.