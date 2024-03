Schitterende timing van het Gerechtshof in Den Haag: drie dagen nadat in Engeland een onwelgevallig kunstwerk compleet werd gesloopt, deed het uitspraak in de zaak tegen de Belgen die tomatenpuree op het glas op het Meisje met de parel van Vermeer hebben gesmeerd. Een daad, zo schokkend dat ze er bij NU.nl niet over durfden te berichten. Maar de activisten krijgen vandaag dus steun uit onverdachte onverwachte hoek. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat het weliswaar strafbaar is om kunst te vernielen, maar dat de daders geen straf krijgen omdat (wij verzinnen dit niet, het staat nota bene in het persbericht) "het strafrechtelijk ingrijpen niet zó ingrijpend mag zijn dat het een ontmoedigende werking (‘chilling effect’) heeft op mensen die van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering gebruik willen maken in het kader van een protestactie."

Dit is goed hoor. In een land waar het chilling effect op de VvMU zo onbelangrijk is dat een rechter doodleuk wekenlang een serieuze journalistieke publicatie kan verbieden, is de vrijheid van meningsuiting opeens in het geding bij *checks notes* kunst mollen. Want andere mensen die ook van plan zijn om kunstwerken te vernielen om aandacht te trekken voor hun mening over de hypotheekrenteaftrek, box 3, Sjoerd van Ramshorst bij Met Het Mes Op Tafel, een column in de Flair, etc. etc. (okee wie houden we voor de gek: Palestina, natuurlijk) zouden anders wel eens ontmoedigd kunnen raken.

Ja ho wacht. Wij dachten dat het strafrecht daar een beetje voor bedoeld was: om mensen die shit doen die we niet wenselijk (oftewel: strafbaar) achten wel drie keer nadenken voordat ze iets soortgelijks flikken. En nee, het meisje met de parel kwam er ongeschonden vanaf. Maar aandacht trekken door zooi, die niet op een schilderij hoort, op een schilderij te gooien gaat een keer fout (zie dus: Engeland). En dan staan alle advocaten met deze uitspraak in hun hand te zwaaien dat kunst vernielen vrijheid van meningsuiting is. En dat de straf maar lekker laag moet blijven, uit angst voor het 'chilling effect'. Helemaal niet chill eigenlijk.

UITSPRAKEN: Hier, hier en hier