Okay er zou gisteravond dus een Feminist March door Amsterdam plaatsvinden ook al wist werkelijk niemand nog waar er nou precies voor gemarcheerd zou worden. Maar die ging dus niet door, en wel wegens het "extreme politiegeweld" tegen demonstranten gisteren bij de opening van het Holocaustmuseum.

In de persverklaring leest u: "Police violence against the Palestine protesters this morning and afternoon has taken on extreme forms. We feel the police have created an unsafe situation for marginalized groups to let their voices be heard. We are especially worried about the safety of the Palestine bloc that was supposed to walk at the front of the Feminist March. Prioritizing the safety of participants in the Feminist March, we have decided to cancel the March tonight."

