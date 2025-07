Wij houden van vrouwen, wij houden van voetbal, en wij houden van voetbalvrouwen dus als u ons ergens midden in de nacht voor kunt wakker maken dan is het wel voor voetbalvrouwen, en voor het EK Voetbal voor vrouwen natuurlijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als het EK voetbal voor mannen, maar dan dat je er de hele tijd expres niet bij zegt dat het het EK voetbal voor vrouwen is want je zegt er bij de mannen toch ook niet de hele tijd bij dat het voor mannen is of wel vieze seksist, wacht maar, we rekenen binnenkort met u af door middel van een vileine Radio 1 column. Maar daar gaat het nu niet om, want waar het nu om gaat is dat Oranje tegen Wales speelt en wij zijn natuurlijk Voor Ons Nederland. Ook niet onbelangrijk is dat we verder nog in de poule zitten met Engeland en Frankrijk, die nogal goed zijn. Die van Wales daarentegen, mogen wij dat zeggen ja dat mogen wij zeggen, die zijn niet zo goed, aangezien vrouwenvoetbal in Wales tot 1956 nog met schapen in plaats van met vrouwen werd gespeeld. Maar genoeg misogynie, tijd voor het volkslied, tijd voor de bal die rolt, al is het wat langzamer, tijd voor De Elf Van Andries tegen de Elf van Wales, tijd voor Hup Holland Hup, KOMAAN ORANJE LEEUWINNEN LAAT ONS JUICHEN.

1-0: Miedema!!!

BEETJE RAAR: Op de 1-0 na was het helemaal niks van Nederland, maar de NOS-analisten vinden het allemaal geweldig

2-0: Pelova, hek lijkt van de Welshe dam nu

3-0: Brugts, telraam erbij

JONKER: Is klaar met deze wedstrijd, haalt Miedema en Brugts eraf

AFGELOPEN: 3-0, buit = binnen