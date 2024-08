Nou mensen, het wordt een retespannend seizoen. De Eredivisie is met NAC en FC Groningen een paar clubs rijker die zich ooit vaste kracht in de hoogste competitie mochten noemen. Ondertussen lijken een paar ooit vaste eerstedivisionisten zich te definitief hebben gevestigd in de middenmoot en dan is het bovenin ook nog de grote vraag: WAT DOET AJAX?? U komt er achter in deze Stijlloze Eredivisie Voorspelling 2024/25.

16. RKC Waalwijk - De club van Michiel Kramer, die lekkere losbol. De club waar nog een ouderwetse voetbalsfeer heerst, waar in de rust nog thee uit papieren bekertjes wordt gedronken en waar je als vedette nog shag mag roken. Kramer krijgt concurrentie van Pool Oskar Zawada, die vorig jaar de sterren van de hemel speelde in Nieuw-Zeeland. Maar ja, in die competitie zouden wij er ook 20 in leggen. Vorig jaar lukte het RKC nog om de nacompetitie te ontlopen, maar de selectie is inmiddels dermate pover dat meer dan een zestiende plaats er dit seizoen niet in zit.

17. Almere Shitty - Hedwiges Maduro is een talentvolle trainer, maar ook die kan een drol niet polijsten tot glanzende diamant. De geheel Franstalige voorhoede met Robinet, Guillaume en Delaurier-Chaubet gaat maar weinig aan de bak komen. Die laatste heeft City overigens gelijkenpikt uit het ter ziele gegane Bordeaux. Het handhaven van Almere vorig jaar was erg knap, maar het is een keer klaar he?

18. NAC Breda - Het feest in Breda, waar NAC zich na jaren weer heeft geplaatst voor het hoogste niveau, gaat van korte duur zijn. Sterspeler bij NAC had Aimé Omgba moeten zijn, maar die wil weg en is inmiddels in een dikke ruzie met de club verwikkeld en evenals Tom Boere uit de selectie gezet. Wellicht valt er nog iets te genieten door Lazio-huurling Saná Fernandes, maar het avondje NAC wordt met name een avondje verdriet wegdrinken.

15. Fortuna Shittard - In tegenstelling tot de clubs onder Fortuna, gaat de Sittardse club het verdedigend ietsje beter doen. Fortuna heeft een ook smaakmakers op het middenveld als Halilovic en nieuweling Bastien, maar voorin gaat het helemaal nergens over. Zeker zolang Kai Sierhuis aan het revalideren is van een zware knieblessure, is de glans in Sittard ver te zoeken.

14. Willem II - Beleefde een erg sterk seizoen in de KKD, maar met een ploeg vol geweldige KKD-spelers win je in de Eredivisie de oorlog niet. Er zijn wat versterkingen gehaald, maar ook weer geen échte aanwinsten. Bovendien werd spelmaker Thijs Oosting verkocht aan directe concurrent Groningen. Wie bleef: de 35-jarige topscorer Jeremy Bokila, een lichtpuntje in een verder zwaar seizoen voor de Tilburgers.

13. FC Groningen - Trainer Dick Lukkien houdt van jonge jongens en niet op de Sidney Smeets manier. Hij gooide hoge ogen in de KKD door in te zetten op eigen talenten uit de Groningse jeugd, zoals Jorg Schreuders en Thom van Bergen. Hoe die jongens zich tot het hoogste niveau gaan verhouden is nog maar zeer de vraag. Toch hoeft Groningen niet te vrezen voor een rampseizoen als twee jaar geleden, toen binnen en buiten het veld alles wat fout kon gaan fout ging. De vechtlust is terug bij de Groningers en ook beleidstechnisch komt het in rustiger vaarwater. De Gronings-Italiaanse sterspeler van het seizoen: Luciano Valente.

12. PEC Zwolle - In tegenstelling tot wat er in voorgaande stijlloze voorspellingen is geschreven, is Zwolle een prima stad. Het voetbal is er echter niet zo heel florissant. Clubicoon Bram van Polen is nog maar net weg en daar heeft PEC alweer ruzie mee. Als je zo met je helden omgaat verdien je het eigenlijk om te degraderen. Toch weet de Zwolse club dit af te houden en zelfs onderin de middenmoot te eindigen. Het middenveld is redelijk sterk en de aanval moet het hebben van Thomas Buitink en Braydon Manu (geen familie van Elvis Manu). Bovendien wordt PEC vanaf de bank sterk aangemoedigd door reservekeeper Kenneth Vermeer.

11. Heracles Almelo - Gaaap. De club van Thom Egbers en daar is alles wel mee gezegd. Een saaie club uit een saai stuk Nederland. Ondanks de prima elfde plek op de ranglijst wordt het ook een saai seizoen voor Heracles. Wie niet saai is, is spits Jizz Hoornkamp. Dat zit hem echter vooral in de naam. De Twentenaren eindigen bovenaan het rechter rijtje en dat ligt vooral aan het feit dat niet iedereen vijftiende kan staan.

10. Go Ahead Eagles - Waar stabiel beleid een club al niet kan brengen. De Eagles waren vergane glorie maar zijn inmiddels ingevochten in de middenmoot. Ten opzichte van het vorige seizoen dalen de Eagles een plekje en dat heeft alles te maken met het verkopen van sterspeler Willum Þór Willumsson. Wat er overblijft is wellicht op papier minder dan vorig seizoen, maar toch geldt "Eagles uit, altijd lastig". Moet het dan ook hebben van de thuiswedstrijden.