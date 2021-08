18. Go Ahead Eagles

Omdat De Graafschap werd verneukt door de KNVB, Ralf Seuntjens al bij de fans van NAC Breda op schoot aan de gehaktballen met mayonaise zat en 400x paal en lat ook niet meehielpen mazzelde het lachwekkende Go Ahead Eagles op afgrijselijk lelijke wijze naar de Eredivisie. Ze zijn er in Deventer heel erg trots op en de voetbalwereld gunt het ze van harte, want de stad Deventer is esthetisch wellicht wel okee, er is geen zak te doen en de belangrijkste doodsoorzaak in Deventer is 'ongelukkig zijn'. Go Ahead Eagles is geen ploeg om over naar huis te schrijven en na een jaar is het avontuur gelukkig weer voorbij, zodat Go Ahead Eagles afdaalt naar de plek waar het hoort, namelijk de anonimiteit, van de Keukenkneuzenliga.



17. NEC

Nog zo'n verrassing van vorig seizoen in de Kneuzendivisie. In de reguliere competitie was NEC een van de lachertjes, maar door die malle promotiemogelijkheden kon Nijmegen via de nacompetitie toch nog omhoog. Een club als NEC hoort, in tegenstelling tot Go Ahead Eagles, natuurlijk wel gewoon thuis in de Eredivisie. De 78-jarige bejaarde Lasse Schöne, oud-Ajacied, moet tussen het blessures krijgen door de lijnen op het middenveld uitzetten. Laten we maar hopen dat ze zich handhaven via de nacompetitie, dan. Voorspelling: trainer Rogier Meijer haalt het einde van het seizoen niet.



16. Fortuna Sittard

Fortuna heeft een selectie van niks en dan gaat spits Sebastian Polter ook nog eens weg. Als Mats Seuntjens je beste speler is dan weet je het wel. De rest kan niet of nauwelijks voetballen en dan is de coach, Sjors Ultee, ook nog eens een broekie van 34 jaar oud. Nee, dit gaat 'm niet worden met Fortuna Sittard, maar vlaaien vreten kunnen ze wel heel goed in Limburg en dat is ook een felicitatie waard.

Michiel Kramer, 100 jaar geleden

15. RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft de laagste begroting van de Eredivisie. Dat gaat een jaartje goed. Dat gaat misschien twee jaartjes goed. En dan donderen ze er gewoon weer een keertje uit met hun grote muil, terug naar de Keukenkneuzenliga, de ideale competitie voor RKC en de stad Waalwijk om de komende tachtig jaar eens rond te hangen. Blikvanger van de ploeg van debuterend trainer Joseph Oosting is Michiel Kramer, een wandelende lantaarnpaal met een paar losse draadjes, die onlangs in het nieuws kwam omdat hij zijn Rolex op de markt had gesmeten. Ben je dan mooi klaar mee, als koper, een Rolex met de initialen M.K. Op de foto hierboven: Michiel Kramer in 2007, toen hij nog maagd was, net als in 2021.



14. SC Cambuur

Cambuur-coach Henk de Jong is op het manische af aardig en dat maakt 'm aandoenlijk, maar inmiddels ook ongelooflijk onhebbelijk, als een soort hoefijzer waarvan de uiteinden 'aardig' en 'onhebbelijk' naar elkaar toe worden getrokken. SC Cambuur was vorig jaar verreweg de beste club van de Kneuzenliga, al heeft topscorer Robert Mühren gekozen voor de palingdollars van FC Volendam. Altijd maar weer die golddiggers! De nieuwe spitsen van Cambuur zijn Sam Hendriks en Tom Boere. Aardige jongens, matige voetballers. Desalniettemin is SC Cambuur natuurlijk nog wel gewoon een pak beter dan die andere ploegjes aan de onderkant.



13. PEC Zwolle

Bij PEC Zwolle hopen ze mee te kunnen doen voor een plek bij de beste acht, maar dat is natuurlijk volstrekt onhaalbaar, zeker gezien het vertrek van belangrijke spelers als Thomas Lam, Mike van Duinen en Reza de Goochelaar. Gewoon lekker dertiende worden en na afloop van iedere wedstrijd kunnen de studentenvriendjes van Art Langeler zich weer helemaal volzuipen in de Lounges.

Folkert Velten, in duel met Abe Knoop

12. Heracles Almelo

Aanvoerder Robin Pröpper verkocht zijn ziel aan de duivel en transfereerde naar Schalke 04. Dat scheelt toch een slok op een borrel bij Heracles Almelo. Van dit omhooggevallen Dordrecht'90 hoeven we verder ook geen wonderen te verwachten. Heracles Almelo eindigt ergens tussen plek 10 en plek 15 en dan mag iedereen elkaar na afloop van het seizoen weer op de schouders kloppen. Weer een voetbaljaar overleefd zonder te degraderen. De beste speler van Heracles Almelo is Folkert Velten (foto), probleem is wel dat de koning van de zondag alweer meer dan twintig jaar geleden is gestopt.



11. Willem II

Ongelooflijk maar waar wist de slechtste Nederlandse keeper van de voorbije vierhonderd jaar, Fred Grim, totale zaadploeg RKC Waalwijk de afgelopen jaren te behoeden voor degradatie. Daar was wel de hulp van de KNVB voor nodig. Hoewel ze in Waalwijk ook een erg grote muil hadden, is ADO Den Haag gelukkig wél alsnog gedegradeerd. Enfin, Fred ging een stap hogerop, naar Willem II dus, en als we de bekendste supporter in de clubgeschiedenis (namelijk de relatief onbekende politicus Huub Bellemakers) off the record vragen naar een voorspelling sluiten we een deal over plek 11.



10. FC Groningen

In Groningen maken ze zich altijd heel druk om Ajax maar in Groningen zouden ze zich een keer druk moeten maken om Sparta Rotterdam. Als Michael de Leeuw een vaste waarde in je aanval is, dan gaat het je niet lukken om clubs als FC Utrecht en Vitesse uit te dagen. Speler om wél op te letten: de jonge Romano Postema.



9. Sparta Rotterdam

Het was natuurlijk een incident, die hoge klassering voor Sparta Rotterdam vorig seizoen, want Sparta hoort thuis ergens rond de veertiende plek. We zullen eens gewaagd doen: we voorspellen dat Sparta voor de tweede keer incidenteel in het linkerrijtje eindigt. Henk Fraser blijft aan als trainer, hoewel hij ook aan de slag gaat bij Oranje als assistent van Koning Louis, en de uitstekende keeper Maduka Okoye heeft tegen de verwachting in zijn contract verlengd. Verder is Sparta natuurlijk een club van niks want wie uit Rotterdam komt is voor Excelsior. Ja toch.

Johnny Jansen

8. Heerenveen

Vorig jaar moesten we heel hard lachen om Johnny Jansen (foto), de trainer van Heerenveen, want who the fuck is Johnny Jansen nou eenmaal. We weten het nog steeds niet en we weten ook nog heel weinig van Heerenveen, behalve dan dat Joey Veerman met voorsprong de beste speler is. De kans is wel aanwezig dat Veerman nog vertrekt, want er zitten en zaten meerdere clubs achter zijn handtekening aan. Al zal Feyenoord het wel niet meer worden.



7. Schalke 04

Sjoemelvereniging Schalke 04 kruipt langzaam maar zeker terug naar de top, de plek waar de club in de tijden van het creatieve boekhouden ook vertoefde. Wat de minst sympathieke vereniging van Nederland op het veld presteert interesseert ons echter geen hol. Ze worden zevende, voor het zelfde geld worden ze vijfde of achtste. Over een paar jaar zijn ze toch weer failliet en dan hollen ze weer met tranen in de ooghoeken en opgehouden hand naar de gemeente, of naar de KNVB.



6. AZ

Iedereen roept dat AZ wel eventjes derde zal worden, achter Ajax en PSV, maar smaakmakers Calvin Stengs en Myron Boadu en keeper Marco Bizot zijn 'm gesmeerd, terwijl ook Owen Wijndal en Teun Koopmeiners lijken te gaan vertrekken. Dan blijft er weinig over en dan kun je spreken van 'een tussenjaar'. Wij genoten het meest van AZ begin jaren 90, toen de club in de Eerste Divisie speelde.



5. FC Utrecht

Nu de verongelijkte baby Eljero Elia is vertrokken uit Utrecht kunnen ze weer aan voetballen denken. Gewoon, net als altijd, een plek tussen de vier en tien voor de Domstedelingen. Een en ander hangt nog wel af van een eventueel vertrek van Gyrano Kerk, die mogelijk nog transfereert naar een club uit het buitenland. Utrecht-kenner Tom Staal: "Nu Elia is vertrokken? Vierde!"



4. Vitesse

Het sprankelt nog niet, in de voorbereiding van Vitesse. Aangezien de directe concurrenten in de Eredivisie óf flink verzwakt (AZ) óf kwalitatief gewoon minder zijn (Utrecht, Schalke 04) zit een vierde plek er wil in voor de bijtjes. Nadeel voor Vitesse is wel dat er straks weer publiek in het stadion mag; in Arnhem zijn ze juist zo gewend aan het spelen zonder publiek.

Gernot Trauner

3. Feyenoord

Puur op emotie hebben we Feyenoord maar eens in de top drie gesmeten. Aanvoerder Steven Berghuis verliet de whatsappgroep voor een avontuur bij Ajax en wat er in Rotterdam is overgebleven is middelmaat - daarom is Jens Toornstra ook de aanvoerder. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelt Feyenoord echter ineens bevlogen en gedreven en we snappen er helemaal geen zak van. Ze gaan heus wel wedstrijden verliezen, daar in Rotterdam, maar de door trainer Arne Slot ingeslagen weg lijkt de juiste te zijn. Ondertussen hebben we al heel veel nachtmerries gehad over Gernot Trauner.

Noni Madueke

2. PSV

Het beste elftal van de Eredivisie: PSV. Probleem is alleen dat als PSV een paar geblesseerden heeft, er wat knuppeltjes voor in de plaats komen. De selectie van Ajax is breder en daarom gaat de landstitel gewoon weer naar Amsterdam. Desalniettemin kunnen de lampies er tot het einde een spannende strijd van maken. Madueke (foto), Götze, Van Ginkel, Zahavi, die nieuwe verdediger, Ramalho. Prima voetballertjes.

Nico Tagliafico

1. Ajax

Wederom feest in Vaassen, Deventer en Diepenveen, bij alle mensen die na een vlugge blik op de prijzenkasten van de Nederlandse voetbalclubs voor het supporterschap van Ajax hebben gekozen: de club uit de hoofdstad heeft gewoon weer de sterkste selectie. Niet de beste elf, want PSV is beter, maar wel de breedste kern. Grootste minpunt aan Ajax: die hondsdolle Tagliafico. Die gozer spoort niet.