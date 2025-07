Interessant bericht vanuit de Nederlandse voetbalstadions, waar tussen de oerwoudgeluiden en het ironisch bezingen van Hamas/het bombardement van Rotterdam ook nog weleens wat te vieren valt. Een doelpunt, bijvoorbeeld, hoewel dat in de Johan Cruijff Arena niet heel erg vaak meer gebeurt, maar wel op 6 maart jongstleden, tegen Eintracht Frankfurt ('10, Brobbey, de Duitsers wonnen over twee wedstrijden uiteindelijk met 6-2). Nu zijn er mensen die juichen zonder daarbij hun armen te strekken, zoals er ook mensen zijn die geluidloos klaarkomen of niet vloeken wanneer ze hun teen stoten, maar laten we vooral niet normaal maken wat niet normaal is, die mensen zijn gek. Afijn, een 26-jarige Amsterdammer had tijdens de goal van Brobbey toevallig een biertje in zijn hand dat de euforie niet overleefde. De beste jongen gooide er niet mee; het glipte gewoon uit zijn tengels. Prompt werd hij door stewards het stadion uitgezet en iets later volgde een boete van 450 euro en een stadionverbod van EEN JAAR (12 maanden, 52 weken, 365 dagen, 8766 uur, 525949 minuten). Vroeger was heus niet alles beter maar wel veel. De Commissie Stadionverboden bestaat uit gewetenloze vijftigers die zich kleden als omhooggevallen Bolsjewieken en dus ging de knaap in kwestie ook nog naar de rechter. Die trok negen maanden stadionverbod in. Er staan er daardoor nog drie overeind dus enerzijds een pyrrusoverwinning anderzijds tegen de tijd dat die jongen de Arena weer in mag zijn Heitinga en Keizer normaal gesproken al lang en breed weer weg. Dan nog graag uw aandacht voor de advocaat van de KNVB, die er op de valreep de domste quote van de week uitperste. "We doen er alles aan om wangedrag uit te bannen in de stadions. En het omhooggooien van een vreugdebiertje lijkt misschien onschuldig, maar dat kan weer leiden tot discussie op de tribune, gevolgd door ruzies of vechtpartijen. En dan kijkt iedereen naar de KNVB."

Vraag die blijft staan: HOE LANG MOGEN WE IN DIT LAND NOG LUIDRUCHTIG KLAARKOMEN EN/OF VLOEKEN ALS WE EEN TEEN STOTEN?