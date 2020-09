De Eredivisie gaat weer beginnen! Zoals ieder jaar, de lijst der lijsten. Voor saaie pronostiek gaat u maar lekker met de seniorenpas naar de betweterige bejaardenfabriek van Voetbal International, hier leest u het ware verhaal van de echte kenners die na tien bier en drie porties bitterballen heel goed buitenspel kunnen uitleggen in het café.

18de plek in de eindstand. RKC Waalwijk.

Kwalitatief lijkt het bij RKC allemaal net iets meer dan vorig jaar, maar vorig jaar was het ook wel heel erg verdrietig. De club heeft wat uitgerangeerde spelers van naam gehaald - Vurnon Anita, Gregory van der Wiel - en die nomineren we meteen maar als flops van het jaar. Komt nog eens bij dat Fred Grim een beroerde trainer is, dat zijn oud-keepers eigenlijk altijd, en dan weet je het wel. Gewoon weer een enkele reis met mondkapje naar de Keukenkneuzencompetitie, daar waar RKC thuishoort.



17. ADO Den Haag.

Dan ADO Den Haag. Vorig seizoen speelde de club een Engelse variant op afgrijselijk paniekvoetbal: alle ballen werden in blind onvermogen lukraak de A12 en de A4 opgeknald en toen de competitie werd stilgelegd had men in de Hofstad desondanks een behoorlijk grote bek over 'ja maar we hadden nog best zestiende kunnen worden'. Nee, dat hadden ze niet, en met een onervaren trainer (Rankovic) en elf uitermate slechte voetballers kan het alleen maar weer in tranen eindigen. En dan zijn Immers en Beugelsdijk ook nog eens weg, dan valt er ook niets meer te lachen. Maar ja, ze hebben wel van die gruwelijke hooligans enzo.

16. VVV-Venlo.

Vlaaienvereniging Venlo-trainer Hans de Koning is vooral heel bedreven in het coachen van clubs in de Keukenliga. In de Eredivisie heeft hij weinig te zoeken, net als zijn verzameling vlaaien. De voorbereiding was beroerd en het elftal is een samenraapsel mislukkingen van andere ploegen. Het is voor VVV te hopen dat iemand als Guus Hupperts, een van de weinigen die wel een bal over tien meter bij een medespeler krijgt, iets van zijn oude vorm hervindt, anders wordt het een lang en vervelend seizoen.



15. FC Emmen.

Het is toch een godswonder dat FC Emmen nog steeds in de Eredivisie voetbalt. In Drenthe, daar doen ze aan motorracen, trekkerbanden vreten en droge worst verbouwen, maar toch niet aan voetballen. Toch weet FC Emmen gewoon lekker mee te hobbelen in de Mickey Mouse Eredivisie en dat is hartstikke leuk voor de mensjes in Emmen, want in die stad is verder geen ene zak te beleven. Het enige wat je er kan doen is een beetje wandelen over De Hondsrug, mijmeren hoe je er zo snel mogelijk weer weg komt.

14. Fortuna Sittard.

Goed voetballen kunnen ze natuurlijk niet in Sittard, maar dat hoeft ook helemaal niet van de trainer, want dat is Kevin Hofland en Kevin Hofland kennen we vooral als iemand die met veel bloed op de kop wegens gescheurde wenkbrauwen alle tegenstanders onderuit probeerde te schoffelen, en meestal faalde hij en ging hij samen met zijn ploeg roemloos ten onder. Met Polter, Rienstra en Seuntjens (de slechte variant van de spits van De Graafschap, dat is zijn broer) haalde Fortuna wel wat aardige spelers binnen, en omdat de degradatieconcurrentie in de competitie er ook geen balzak van kan zal het wel een plekje net boven de streep worden.

13. PEC Zwolle.

Makkelijk heeft PEC-trainer John Stegeman het nog niet gehad, sinds zijn veelbesproken overstap van aartsrivaal Go Ahead Eagles. Het is wel een jaar van de waarheid voor de coach, want op papier heeft Zwolle een behoorlijk ploegje. Natuurlijk niet goed genoeg voor het linkerrijtje, laten we elkaar wel serieus nemen, maar gewoon om lekker weg te blijven uit de gevarenzone. Laten we het zo zeggen: PEC Zwolle is ook maar een omhooggevallen Go Ahead Eagles en ieder jaar dat ze in de Eredivisie spelen is bonus. Poppetjes om op te letten zijn Reza Ghoochannejhad en de van Manchester City gehuurde bonenstaak Slobodan Tedic.



12. Sparta Rotterdam.

Met Feyenoord in dezelfde stad zal Sparta Rotterdam natuurlijk nooit kunnen uitgroeien tot een topclub, maar dat hoeft ook helemaal niet. Sparta is gewoon lekker Sparta. Het is al knap dat Sparta rondjes draait in de Eredivisie, een plek waar de traditievereniging ook thuishoort. Let op het talent Emanuel Emegha. Het joch is vijf meter lang en ondanks dat nog maar zeventien jaar oud.



11. Gemeente Enschede.

De minst sympathieke club van het stel zal zich met dank aan allerlei staatssteun, leningen en financieel gegoochel ook dit jaar wel weer naar een veilige plek list-en-bedroggen. Geheel in tegenstelling tot de gunfactor van de club lijkt Ron Jans dan wel een gezellige gek, iemand met wie je na het drinken van een stuk of tien kopstootjes lekker liedjes kan gaan zingen in de kleedkamer. De voetballer met de mooiste naam van de Eredivisie speelt bij de Gemeente Enschede en dat is natuurlijk Nathangelo Markelo, gehuurd van de Engelse club Everton.



10. Heracles Almelo.

Vorig seizoen werd Heracles Almelo plots achtste in de Eredivisie en dat gaat de club dit jaar natuurlijk niet meer evenaren. Een indrukwekkende ploeg heeft Heracles immers allerminst, maar deze valsspelers blijven in tegenstelling tot mensen die wel normaal kunnen nadenken op dat gore kunstgras voetballen. Die competitievervalsing levert in eigen huis natuurlijk genoeg punten op tegen ploegen die geen flauw idee hebben hoe ze zich moeten bewegen op die doorgekookte rubberen matten.

9. Heerenveen.

En dan denkt u: wie is dat nou op de foto hierboven? Dat is de materiaalman, Catrinus Stoker. De heer Stoker begon ooit in het kassahok als kaartjesverkoper en nu is hij verantwoordelijk voor het materiaal. Wat een mooie baas! Wat de selectie van Heerenveen betreft, die is niet om over naar huis te schrijven, om niet te zeggen, heel erg slecht. De Leeuwarder Courant ziet in Heerenveen zelfs een degradatiekandidaat, maar de Leeuwarder Courant is voor Cambuur en die hebben een grafhekel aan dat verdrietige gedoe met dat lullige volkslied. Enfin, er staat altijd wel een of andere Noor of Zweed op om deze oersaaie club naar de negende plek in de eindrangschikking te schieten.



8. Willem II.

Een paar jaar geleden was Willem II nog de allerstomste vereniging uit de Eredivisie, op de Gemeente Enschede na misschien. Maar de Tilburgers hebben een fijne inhaalslag gemaakt. Behoorlijk voetbal, sympathieke trainers, goede sfeer, bekerfinale gehaald en een paar aardige spelers. Let (weer) op Mike Trésor Ndayishimiye, zolang het nog kan: de jeugdinternational van België verhuist nog voor het verstrijken van de transferperiode naar een grotere club. Tilburg-correspondent Dennis Schouten: "Achtste?? Nee nee, zes of vijf."



7. Groningen.

Arjen Robben.



6. Utrecht.

Die van FC Utrecht willen weer een aanval doen op de traditionele top 3, maar dat willen ze ieder jaar. Met Mimoun Mahi en Eljero Elia hebben de Domstedelingen een bak creativiteit in huis gehaald, al is het nog maar de vraag hoe gemotiveerd Elia nog is als hij Nederlandse parkeertarieven moet betalen voor zijn Lamborghini-verzameling. Voorts hopen dat die dikke Wesley Sneijder weer gaat voetballen, want dat is na Willem van Hanegem en Eric Viscaal de beste speler die ooit op de Nederlandse velden heeft gelopen. Utrecht-correspondent Tom Staal: "Nee joh, wij worden derde dit seizoen. Vitesse gaat em niet worden, AZ komt krap achter ons te staan en Feyenoord daar weer achter." Zesde dus.

5. Vitesse.

Vitesse heeft een groot voordeel ten opzichte van alle andere clubs in deze tijden van corona: in Arnhem zijn ze het gewend om zonder publiek te spelen. Dus als die andere clubs in de war geraken van het achterwege blijven van aanmoedigingen, ambiance en toejuichingen, gaan ze in de lelijkste concerthal van 't land, het Gelrecondoom, stoïcijns verder met voetballen. Niet dat eventueel publiek Vitesse überhaupt zou aanmoedigen, want voor Ernemmers is het glas altijd halfvol.



4. AZ.

De voorbereiding van AZ was niet om over naar huis te schrijven, maar ze hebben wel gewoon Calvin Stengs en Myron Boadu, twee van de beste spelers van de Eredivisie. Als die twee hun kop niet gek laten maken, en niet verleid worden om ergens halverwege het seizoen te vertrekken naar een of andere Engelse degradatiekandidaat, gaat AZ achter de traditionele top 3 gewoon weer best of the rest worden.



3. PSV.

Een beetje een blinde vlek, PSV. Het kan alles worden, maar het kan ook niks worden. Het is voor PSV goed nieuws dat babygezicht Sam Lammers lijkt te vertrekken naar Italië, want op een geslaagde actie hebben we hem nog nooit kunnen betrappen en al met al is hij misschien wel de slechtste spits van de Eredivisie. Voorts mag er achterin nog wel een beest bij, want die Nick Viergever is niveautje RKC Waalwijk, al lijkt Philipp Max een prima aanwinst. Natuurlijk letten op Mohamed Ihattaren en Donyell Malen, en het is voor PSV te hopen dat Érick Gutiérrez en Bruma een keertje fatsoenlijk gaan voetballen. Speler om niet op te letten: Jorrit Hendrix, die kan echt helemaal niks.

2. Feyenoord.

In de voorbereiding lijkt Feyenoord de zaakjes behoorlijk op orde te hebben. Marcos Senesi is na zijn matige start uitgegroeid tot rots in de branding, Leroy Fer is een van de beste middenvelders van de Eredivisie, Orkun Kökcü een van de meest getalenteerde en als het voorin een beetje gaat lopen (Berghuis, Jörgensen) zou Feyenoord zomaar kampioen kunnen worden. ZOU, want dat worden ze natuurlijk niet.

1. Ajax.

Er kan weer gefeest worden in de huiskamers in Deventer, Diepenveen, Nijkerk en al die andere dorpen en steden waar men er hartstochtelijk voor heeft gekozen 'om voor Ajax te zijn'. De club uit de hoofdstad heeft gewoon weer de breedste selectie, de beste keeper, de beste spelers en het meeste geld. Ondanks het feit dat de trainer lijdt aan een combinatie van autisme en spraakgebrek; daar is geen kruid tegen gewassen. En die Antony, die gaat vlammen.