Life is better when you laugh together!

Hoor eens het was natuurlijk tamelijk mal toen comedyclub Boom Chicago begin dit jaar plots twee (uitverkochte) shows van de Israëlische komiek Yohay Sponder cancelde, nadat er was geklaagd over zijn grappen, die soms grof zijn en door sommige mensen als beledigend kunnen worden ervaren. Trek die lijn lang genoeg door en Theo Maassen, Hans Teeuwen en zelfs Jack (godvergeten) Spijkerman kunnen nooit meer ergens optreden, maar goed, van theaters kun je klaarblijkelijk niet verwachten dat ze consequent zijn. Ook elders in de stad wilde niemand Sponder meer programmeren en zoals dat wel vaker gaat bij Joden moest hij dus uitwijken naar Amstelveen. Boom Chicago kwam ondertussen met een statement waarin het volgende werd beloofd:

"Om van deze ervaring te leren, organiseren we in het voorjaar een open bijeenkomst in Boom Chicago over comedy in 2025. Uiteenlopende meningen zijn welkom en we gaan werken aan begrip voor elkaars standpunten zonder die te verbieden of te cancellen. En daarbij mag vaak en hard gelachen worden, want waar we bij Boom Chicago altijd voor staan: life is better when you laugh together (Live, love, laugh, GeenStijl)."

Goed, het voorjaar verstreek, de open bijeenkomst kwam er niet, en dus mailden wij BC hoe en wat. "Inmiddels is dit opgepakt door Kunsten'92 en verwijs ik je graag naar: Amsterdam Fringe x NTF PRO, donderdag 4 september, 13.30-15.00u, Frascati 4." Dat is: een beetje gek, want Kunsten'92 is niet Boom Chicago, maar een club die opkomt 'voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector'. En NTF PRO is niet het comedyfestival dat momenteel plaatsvindt in Boom Chicago, maar een landelijk congres voor theaterprofessionals. Deze bijeenkomst is dan ook niet in Boom Chicago, maar in Frascati, een goeie anderhalve kilometer verderop. In het panel zit niet alleen niemand van Boom Chicago, maar is ook geen comedian of cabaretier te bekennen. In plaats daarvan schuiven aan: Eve Hopkins, artistiek directeur/bestuurder Theater Bellevue (weigerde Sponder), Mirte Hartland, programmacoördinator Theater Bellevue, Jolanda Spoel, directeur Bijlmer Parktheater, Jeroen Bartelse, algemeen directeur TivoliVredenburg.

De bijeenkomst, die dus zou gaan over comedy in 2025, heet ineens 'Door het mijnenveld: positie kiezen als theater' en heeft dus niets meer van doen met comedy, cancelcultuur of de grenzen van de grap. In plaats daarvan is gekozen voor een evenement waar het klaarblijkelijke echte slachtoffer van de hele affaire - de theaterprogrammeur - eindelijk eens met soortgenoten kan uithuilen over hun macabere lot. "Samen verkennen we hoe culturele instellingen reageren op tegenwind, intimidatie en politieke druk, en hoe die reacties invloed hebben op de veiligheid en integriteit van artiesten, medewerkers en bezoekers. Aan de hand van prangende voorbeelden ontstaat een beeld van hoe instellingen balanceren tussen hun programmering en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wat gebeurt er als programmeurs artiesten laten vallen onder druk? Moet een podium politieke stelling nemen? Wat zijn de gevolgen van stilzwijgen?"

Tja, wat zouden de gevolgen van dit stilzwijgen precies zijn? In ieder geval een zeer geschikte manier om Sponder - zelf een Amsterdamse-Jood, bij wijze van spreken - nog één laatste keer vol in de bek te tuffen.