Kijk je moet kritiek op Israël niet verwarren met antisemitisme maar sommige mensen maken het wel erg moeilijk. Zo ook zanger Douwe Bob, die vandaag op zou treden bij het Joodse voetbaltoernooi Jom Ha Voetbal. Maar dat optreden ging niet door want hij werd niet betaald werd met bier bekogeld was stomdronken was kneiterhigh ging op de vuist met de aanwezigen lag te wippen met een van zijn 43 bijvrouwen was beledigd door een kennelijk 'zionistische poster' die op het festival hing. Maar hij is geen antisemiet hoor! "Ik ben zelf een Amsterdamse Jood, bij wijze van spreken", is namelijk iets wat een antisemiet nooooit zou zeggen. Als u wilt weten wat Jom Ha Voetbal is: "Tot op de dag van vandaag komt op Jom Ha Voetbal niet de sport op de eerste plaats, maar de gezelligheid en de Joodse sfeer. Het is een jaarlijkse familiedag voor Joodse (groot)ouders en (klein)kinderen, die wordt gedragen door een brede steun van Joodse maatschappelijke en kerkelijke organisaties, media en politie en Gemeente Amstelveen (vergunning). De oprichters David Kleerekoper (vanuit een liberaal Joodse achtergrond) en Osi Lilian (vanuit orthodox Joodse achtergrond) slaagden erin jaarlijks de Joodse gemeenschap bij elkaar en tot elkaar te brengen door middel van een gezellige sportdag." Daar is in het compleet verericcortoniseerde wereldbeeld van Douwe Bob dus geen plaats meer voor vanwege een zionistische poster (was er nou maar een land waar Joodse voetbaltoernooien nog wel zonder dit soort gezeik door kunnen gaan, red.). Lekker principieel Douwe Bob. Jammer dat je zulke rare principes hebt.