JA wij zijn er ook al lang flauw van maar de DOUWE BOBHEF die afgelopen zondag ontstond bij Jom Ha Voetbal zet zich ook vandaag voort. Gisteravond liet Douwe Bob via zijn sociale kanalen weten 'op advies van de politie' te vertrekken uit Nederland, nadat hij wegens het weigeren van een optreden op een Joods feestje (na het zien van 'zionistische uitingen') voor JODENHATER werd uitgemaakt en 'met de dood werd bedreigd'. Nu blijkt: dat van dat politieadvies was een tikje overdreven. Dat hing al enigszins in de lucht na dit vage bericht van de politie gisteren. Wat blijkt: er hadden weliswaar gesprekken tussen de zanger en de politie plaatsgevonden, maar hij vertrok op eigen initiatief met een van zijn gezinnen naar het buitenland. Je zou nog kunnen denken dat iemand die op gebied van geopolitiek, het Jodendom en zionisme heeft bewezen dommer dan een tarrelige runderaars te zijn OOK het verschil tussen een advies van oom agent en 'tja nou moet je zelf weten' niet snapt. Maar volgens zijn management is Gauwe Strop het land zelfs ontvlucht IN EEN POLITIEWAGEN. Dat was dus gewoon: een leugen.

Update - 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor bedreigen DB. Het gaat om Bob Terhorst, de voorman van de hooligan-actiegroep 'Amsterdam Defence Force'.