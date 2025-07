Prachtig nieuws voor iedereen die wil weten wie die malle 'Douwe Bob' nou is waar iedereen over kletst. Hij keert terug op het podium! Hoera! De man die door alle bobhef naar het buitenderingA10land vertrok gaat op Gelderpop weer wat moppies zingen. Alle uitingen over jio.. pizo.. zionistische dingessen (ofzo) maar weghalen want strakjes gaat Douwe er weer iets van vinden, en dan vinden allerlei politici er weer wat van, en dan vinden politici weer wat van politici, en dan vinden opiniemakers wat van politici, en dan vinden opiniemakers wat van opiniemakers en dan zijn we met z'n allen weer heel ver weg van de kern: Douwe Bob is niet het snelste konijn in het bos. Dus moeders; houd uw dochters binnen.