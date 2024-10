De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Douwe Bob Posthuma, bekend als Douwe Bob, wordt vader. Dat is nog niet het meest bijzondere eraan, want bij de gemiddelde niesbui bezwangert DB minimaal 2 vrouwen afhankelijk van hoe de wind staat. Nee, ditmaal is de gelukkige ZIJN EIGEN VROUW. Kersverse vrouw welteverstaan, want de zwangerschap werd aangekondigd TIJDENS het uitspreken van de huwelijksbeloften. De ceremonie werd voltrokken door Eric Corton, dat gun je dan weer helemaal niemand. Desalniettemin dubbel gefeliciteerd, pik.