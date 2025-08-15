achtergrond

Nicolien van Vroonhoven verscheurt contract met GeenStijl, wil tóch weer de politiek in

Godverre

WE HADDEN HAAR HANDTEKENING!!!! Een unilaterale doch juridisch bindende overeenkomst dat Nicolien van Vroonhoven nooit, nooit, nooit maar dan ook NOOIT meer de politiek in zou gaan. En nu wil deze lege ijskast het tóch weer. We hebben echt 100x liever een politieke baby van Joao Varela en Tara Singh Varma dan NICOLIEN VAN VROONHOVEN. Please Nicolien doe het niet. Het werk is af. Ga weg. Kssst!

Tags: vroon van nicolienhoven, nicolien van vroonhoven, nsc
@Mosterd | 15-08-25 | 10:59 | 131 reacties

