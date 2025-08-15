WE HADDEN HAAR HANDTEKENING!!!! Een unilaterale doch juridisch bindende overeenkomst dat Nicolien van Vroonhoven nooit, nooit, nooit maar dan ook NOOIT meer de politiek in zou gaan. En nu wil deze lege ijskast het tóch weer. We hebben echt 100x liever een politieke baby van Joao Varela en Tara Singh Varma dan NICOLIEN VAN VROONHOVEN. Please Nicolien doe het niet. Het werk is af. Ga weg. Kssst!