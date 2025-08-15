Nicolien van Vroonhoven verscheurt contract met GeenStijl, wil tóch weer de politiek in
Godverre
WE HADDEN HAAR HANDTEKENING!!!! Een unilaterale doch juridisch bindende overeenkomst dat Nicolien van Vroonhoven nooit, nooit, nooit maar dan ook NOOIT meer de politiek in zou gaan. En nu wil deze lege ijskast het tóch weer. We hebben echt 100x liever een politieke baby van Joao Varela en Tara Singh Varma dan NICOLIEN VAN VROONHOVEN. Please Nicolien doe het niet. Het werk is af. Ga weg. Kssst!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Mosterd | 09-08-25 | 11:00 | 279 reacties
Van Hijum pleegt broedermoord op VVD
'Verkiezingsprogramma VVD is asociaal'
@Ronaldo | 17-06-25 | 11:59 | 164 reacties
BEDANKT VOOR UW STEM OP EDDY VAN HIJUM
Het is een jongen, en we noemen hem Eddy
@Mosterd | 14-06-25 | 21:19 | 113 reacties
Van Vroonhoven geen lijsttrekker NSC
Gelukkig hebben we nu wel haar handtekening