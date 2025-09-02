Jongens dit is niet bij te houden. Gisteren was er bij NSC dus gedoe over Nicolien van Vroonhoven, die opstapt bij NSC omdat ze te laag op de lijst komt voor de volgende verkiezingen. Maar gisteren werd bekend dat NSC mogelijk helemaal niet meedoet aan die volgende verkiezingen, omdat het bestuur dreigde de lijst niet in te dienen als de leden voor een motie van wantrouwen tegen partijvoorzitter Kilian Wawoe stemmen, maar Kilian Wawoe zegt nu dat het bestuur dat dreigement eigenlijk helemaal niet meent. Die motie moet u trouwens niet verwarren (geen idee waarom u dat zou doen want het is op zichzelf al ingewikkeld genoeg dit, re.d.) met een memo, bijvoorbeeld het memo-Palmen, maar Sandra Palmen, van het memo dus, niet van de motie, komt ook niet op de lijst van NSC, als die dus wordt ingediend, waar het nu in ieder geval wel weer naar uitziet, hoewel ze op nummer 7 stond, maar zij heeft nu haar lidmaatschap opgezegd, omdat ze wil aanblijven als staatssecretaris van Toeslagen, terwijl alle NSC-bewindspersonen zijn opgestapt. Helder!