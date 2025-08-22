Het demissionaire kabinet-Schoof wordt nog een stuk demissionairder. Nadat eerder alle PVV-ministers en -staatssecretarissen waren opgestapt, kappen nu ook alle NSC-bewindspersonen ermee, nadat MinBuZa Caspar Veldkamp eerder vanavond aftrad om Gaza. Kennelijk trekt de complete partij nu een rode lijn, zodat iedereen zich vol kan focussen op de ontzettend succesvolle campagne met charismatisch zetelkanon Eddy van Hijum als boegbeeld. Benieuwd of er nou nog een kikker uit deze het ravijn in donderdende kruiwagen springt en alsnog overstapt naar BBB of VVD zodat hij/zij nog wel in het kabinet kan blijven. En misschien is dit ook nog een leuk moment voor Dick Schoof om die kaart uit zijn binnenzak te halen. Wat een blamage.

UPDATE 20:36 - Geen idee wie de andere NSC-bewindspersonen zijn trouwens.

UPDATE 20:39 - Even opgezocht. Het gaat om Eddy van Hijum, Daniëlle Jansen, Judith Uitermark, Eppo Bruins, Caspar Veldkamp (maar die was dus al weg), Hanneke Boerma, Tjebbe van Oostenbruggen, Sandra Palmen en Teun Struycken. Nou. Lekker gewerkt allemaal.

UPDATE 20:42 - Nu kijken naar de deur de pilaren op NPO Politiek

UPDATE 21:02 - Eddy van Hijum heeft 10 minuten lang de pers te woord gestaan. Er was geen ruimte voor Veldkamp. Van Hijum geeft toe dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient, maar hij vindt dat het om de inhoud zou moeten gaan.

Gehoord op de livestream: "Dadelijk gaan we Ewoud (deze?) in elkaar slaan, die lulde dwars door de eerste woorden van Van Hijum"

UPDATE 21:06 - Schoof komt om 22:15 naar de Kamer, minister Brekelmans is nu blijkbaar MinBuza, kabinet wil hem afvaardigen naar het restje van het debat.

UPDATE 21:34 - Volgens een kuchende man in een Haagse zomerjas is degene die Ewoud in elkaar gaat slaan diens NOS-collega Michiel Breedveld. Misschien kunnen ze binnenkort samen een voetbalpodcast opnemen.