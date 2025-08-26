+++ KEY RACE ALERT +++. Dit kabinet is eigenlijk zó demissionair dat het gewoon weer/nog in de formatiefase zit, en wat niet stolt kan gekneed! Het 'kabinet' bestaat nu met VVD en BBB uit slechts 32 van de 150 zetels en wil uiterlijk morgen met een lijst van bewindslieden komen die de opgestapte NSC-ministers vervangen. Maar Rob Jetten heeft een eigen idee: een demissionair noodkabinet van NATIONALE EENHEID. "Hij noemt mensen als Jaap de Hoop Scheffer (CDA), Winnie Sorgdrager (D66), Kathalijne Buitenweg (GL) en Jan Peter Balkenende (CDA). „We hebben een constitutionele crisis”, stelt Jetten. „De lege plekken in het kabinet door VVD en BBB laten invullen, is heel onverstandig. Dat rust op zó weinig zetels. Mensen zijn het geruzie beu, ze snakken naar een stabiel landsbestuur.”" Onderaan de streep toch een sympathiek voorstel van Jetten, want hiermee verlicht hij de hoogdruk op VVD en BBB, die daardoor iets meer ruimte vrij kunnen maken voor het voorbereiden op de verkiezingen aanstaande 29 oktober. Maar hey, voor D66 is het electoraal ook niet verkeerd om hier even als redelijke redding te schijnen.

In ander nieuws overwegen linkse oppositiepartijen nu juist om die paar demissionaire ministers die er nog wel zitten ook naar huis te sturen, en wel wegens het uitblijven van sancties tegen Israël. "De linkse oppositiepartijen, waaronder GroenLinks-PvdA en SP, denken alvast na over het wegsturen van de huidige ministers als die niet alsnog nieuwe sancties aankondigen tegen Israël. De fractie van GroenLinks-PvdA sluit niet uit dat het een ingediende motie van wantrouwen woensdag steunt. De partij wil onder meer handelsbeperkingen tegen Israël en een totaal wapenembargo."

Slotsom: enerzijds wordt overwogen 'bestuurders' uit het politiek hospice te rijden om ongeveer 1,5 maand ministertje te mogen spelen, anderzijds overweegt links het land die laatste 1,5 maand voor de verkiezingen echt volledig stuurloos af te zinken.