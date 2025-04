Thanks very much to @realDonaldTrump for the warm welcome back to the White House. Great meeting with the President, along with his team @SecRubio @SecDef Hegseth and NSA @MikeWaltz47 We’re working together to ensure that NATO continues to deliver strength and security. pic.twitter.com/C768uga99m

Lang verhaal lang: in de voorjaarsnota ging er jaarlijks €1,1 extra naar defensie, en dat is volgens MARX FLUTTE dus zo'n €15 miljard per jaar te weinig. En die extra miljarden moeten - zoals dat gaat met miljarden - ergens vandaan komen. De Telegraaf schrijft: "Door de hoogte van het bedrag zal het volgens ingewijden in ieder geval om een ingrijpende verandering gaan. In kabinetskringen klinkt zelfs dat een discussie over een toekomstige NAVO-norm ’een fundamentele herziening van de begroting’ gaat vergen. Het gaat namelijk om zo veel geld, dat er dan ook moet worden gekeken naar uitgaven aan sociale voorzieningen en de zorg. Daaraan wordt namelijk ongeveer twee derde van de begroting uitgegeven. Maar daarin snijden ligt uiterst gevoelig, het gaat dan bijvoorbeeld om ingrepen in het zorgaanbod of uitkeringen en pensioenen."

En exact dat ligt natuurlijk te gevoelig voor een kabinet dat eigenlijk al amper een kabinet te noemen valt. Daarom worden er volgens betrokkenen andere manieren van creatief begroten overwogen, omdat het gehele bedrag sowieso niet in een keer vrijgemaakt en bovendien niet in een keer besteed kan worden, omdat defensie een trage markt is. "Er zouden scenario’s voor zogeheten ’ingroeipaden’ van vijf, tien en vijftien jaar op tafel liggen. Daarbij klinkt opgetogen dat dít kabinet in dat geval nog niet wordt opgezadeld met de gepeperde rekening."

'Ingroeipaden', heerlijk woord. Hoe zit het eigenlijk met de ingroeipaden voor starters die graag een huis willen kopen om een gezin te stichten?